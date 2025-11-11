+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Raisa Simplicio

Flamengo prepara contraproposta de renovação de contrato para Filipe Luís

Rubro-Negro vai enviar uma nova oferta ao técnico

As conversas entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação de contrato ganharão um novo capítulo. Segundo soube a GOAL, a diretoria do time carioca prepara uma contraproposta para apresentar ao treinador, que tem vínculo até o final desta temporada.

O Flamengo fez uma oferta ao técnico no início do ano, ainda em abril. Filipe, no entanto, deixou o tema para depois. Após o Mundial de Cubes, o técnico intensificou as conversas através de Jorge Mendes, seu empresário. Ele apresentou uma oferta ao time carioca, e a diretoria ficou de dar uma resposta.

A oferta está na mesa do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. O mandatário avalia as cifras e condições e vai preparar uma contraproposta para enviar ao estafe do treinador.

    DESEJO PELA PERMANÊNCIA

    A questão financeira é a principal discussão entre as partes no momento. O desejo pela permanência é grande pelos dois lados. Há quem acredite que não haverá problemas e que cada um vai ceder um pouco para chegarem em um denominador comum.

    Aos 40 anos de idade, Filipe Luís fechou agora seu primeiro ano como treinador profissional. O técnico foi campeão da Copa do Brasil, assumindo a equipe na semifinal da competição, e faturou a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Além disso, está firme na briga pelo Brasileirão e na final da Libertadores. Ele deve se tornar o primeiro técnico desde 2011 a começar e terminar uma temporada como comandante do Flamengo.

