Flamengo prepara contraproposta de renovação de contrato para Filipe Luís

As conversas entre Flamengo e Filipe Luís pela renovação de contrato ganharão um novo capítulo. Segundo soube a GOAL, a diretoria do time carioca prepara uma contraproposta para apresentar ao treinador, que tem vínculo até o final desta temporada.
O Flamengo fez uma oferta ao técnico no início do ano, ainda em abril. Filipe, no entanto, deixou o tema para depois. Após o Mundial de Cubes, o técnico intensificou as conversas através de Jorge Mendes, seu empresário. Ele apresentou uma oferta ao time carioca, e a diretoria ficou de dar uma resposta.
A oferta está na mesa do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. O mandatário avalia as cifras e condições e vai preparar uma contraproposta para enviar ao estafe do treinador.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢