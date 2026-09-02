O futebol asiático celebrou uma histórica janela de transferências de verão, com os principais talentos do continente garantindo grandes transferências para as principais divisões da Europa. O destaque da janela foi o artilheiro da Eredivisie Ayase Ueda, que concluiu uma transferência de 15 milhões de euros do Feyenoord para o LOSC Lille, da Ligue 1, em um contrato de quatro anos.

Na Inglaterra, o goleiro Zion Suzuki fez história ao se tornar o primeiro arqueiro japonês a atuar na Premier League após acertar sua transferência do Parma para o Aston Villa. Enquanto isso, o meio-campista sul-coreano Lee Kang-in encerrou um capítulo ilustre no Paris Saint-Germain, onde conquistou dois títulos da Champions League, para se juntar ao Atlético de Madrid, candidato ao título de La Liga.

Essas transferências de peso ressaltam a influência e o valor de mercado dos jogadores asiáticos, que crescem rapidamente, nos mais altos níveis da competição europeia.