A raiz da revolta está no que a carta descreveu como uma "profunda falha de julgamento" em relação ao projeto FFE. Eles criticaram especificamente a conduta de Infantino durante uma reunião em Rabat, no Marrocos, na qual ele supostamente excluiu membros do Conselho da Fifa e associações filiadas, optando, em vez disso, por convocar apenas funcionários de alto escalão empregados diretamente pela Fifa.

A carta também deixa claro que as recentes admissões da Fifa de erros processuais em relação ao processo do FFE não chegam nem perto de reparar os danos causados. A carta acrescentou: "Ela não reconheceu que a própria proposta era inerentemente errada. Ainda não há reconhecimento de que tentar vender uma participação na Copa do Mundo da Fifa foi uma profunda falha de julgamento.

"Não apenas um erro processual, mas uma quebra fundamental de confiança com as próprias instituições que a Fifa existe para servir."

Apesar de a Fifa ter se comprometido com um relatório para a próxima reunião do Conselho, em outubro, as três confederações exigem uma investigação muito mais rigorosa e transparente. Elas argumentam que a atual revisão interna não tem a independência necessária para ser crível. A carta delas acrescenta: "Há silêncio onde deveria haver responsabilização, distância onde deveria haver abertura." A tensão chegou a um ponto em que advertências legais foram emitidas, com a Uefa alertando explicitamente a Fifa de que ela não deve apagar ou destruir quaisquer documentos relacionados aos planos abandonados para o acordo de investimento privado.