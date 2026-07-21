Presidente da CONMEBOL afirma que a Copa do Mundo de 2030 será um “torneio com 64 seleções”

Em uma postagem na plataforma X, Dominguez declarou: “Em 2030, a Copa do Mundo será disputada no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, uma grande oportunidade para o futebol, para comemorar o centenário da Copa do Mundo com um torneio de 64 seleções.”

Embora não tenha havido confirmação oficial da FIFA sobre o assunto, o presidente Infantino já havia indicado anteriormente a disposição de avaliar uma nova expansão. Em entrevista à emissora suíça Blue Sport, Infantino afirmou: “Essa é certamente uma questão que será analisada e discutida nos comitês competentes após esta Copa do Mundo.

“Quando se organiza uma Copa do Mundo, é importante que ela seja organizada para o mundo inteiro. Não se trata apenas da Europa e da América do Sul, mas, na verdade, do mundo inteiro. Todas as nações devem poder sonhar em participar da Copa do Mundo.

“Podemos ver que a qualidade das seleções é extremamente alta e está ficando cada vez maior em todas as partes do mundo. Se não dermos aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, eles também perdem o incentivo para continuar melhorando.”