O presente e o futuro do São Paulo após a queda de Hernán Crespo

A demissão de Hernán Crespo do comando do São Paulo, anunciada nesta segunda-feira (9), marca mais um capítulo de instabilidade no departamento de futebol do clube. A saída do treinador argentino aconteceu após reunião com a diretoria no CT da Barra Funda e encerra uma segunda passagem que terminou cercada por questionamentos sobre desempenho, ambiente interno e decisões técnicas.
Agora, o Tricolor inicia uma nova busca por treinador enquanto tenta preservar a competitividade no início do Campeonato Brasileiro e reorganizar o planejamento da temporada.
