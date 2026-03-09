Goal.com
Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

O presente e o futuro do São Paulo após a queda de Hernán Crespo

Demissão do argentino abre nova fase no clube, que tenta reorganizar o projeto esportivo em meio ao desgaste interno

A demissão de Hernán Crespo do comando do São Paulo, anunciada nesta segunda-feira (9), marca mais um capítulo de instabilidade no departamento de futebol do clube. A saída do treinador argentino aconteceu após reunião com a diretoria no CT da Barra Funda e encerra uma segunda passagem que terminou cercada por questionamentos sobre desempenho, ambiente interno e decisões técnicas.

Agora, o Tricolor inicia uma nova busca por treinador enquanto tenta preservar a competitividade no início do Campeonato Brasileiro e reorganizar o planejamento da temporada.

  • Sao Paulo v Juventude - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que motivou a demissão?

    Oficialmente, o São Paulo não detalhou os motivos da demissão em sua nota oficial. No entanto, bastidores indicam que o desgaste interno foi determinante para a decisão.

    Segundo apuração de veículos brasileiros, a diretoria avaliava que o time não vinha apresentando evolução dentro de campo e que havia uma crescente insatisfação com o desempenho coletivo. Além disso, pesou a percepção de falta de sintonia entre Crespo e parte do elenco.

    Outro ponto citado internamente foram decisões técnicas em momentos decisivos. A escalação e as substituições na eliminação para o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025 teriam gerado forte incômodo dentro do clube.

    Apesar da queda, o momento da demissão chamou atenção: o São Paulo havia iniciado bem o Brasileirão, somando 10 dos primeiros 12 pontos possíveis.

  • Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Como foi a passagem de Crespo

    A relação entre Crespo e o São Paulo é marcada por dois períodos distintos. Na primeira passagem, iniciada em 2021, o treinador conquistou o Campeonato Paulista, encerrando um jejum de oito anos sem títulos do clube.

    No entanto, o desempenho caiu ao longo da temporada. O time teve dificuldades no Campeonato Brasileiro e sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o que culminou na saída do treinador ainda naquele ano.

    Depois de trabalhar no futebol do Oriente Médio, Crespo retornou ao São Paulo em 2025 para uma segunda tentativa de reconstrução. Somando as duas passagens, ele acumulou 99 partidas no comando da equipe, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas, um aproveitamento de 54%.

    Apesar de alguns momentos competitivos, o projeto nunca se consolidou e o treinador terminou novamente desligado do cargo.

  • Palmeiras v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Quem pode assumir o São Paulo

    Com a saída de Crespo, a diretoria iniciou imediatamente a busca por um novo treinador. Até o momento, não há um nome fechado para assumir o cargo. Entre os perfis analisados, o clube avalia desde técnicos jovens em ascensão até nomes experientes do futebol brasileiro disponíveis no mercado.

    Segundo o UOL, o Tricolor tentou contato com Filipe Luís, que negou imediatamente. Com isso, o nome que ganha força dentro da equipe paulista é o de Roger Machado. O treinador está sem clube desde que deixou o Internacional, em setembro de 2025.

  • Sao Paulo v Gremio - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Próximos passos do São Paulo

    A troca de treinador ocorre no início do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue na disputa do campeonato nacional, enquanto aguarda o sorteio dos grupos da Sul-Americana e sua entrada na Copa do Brasil.

    Além dos desafios esportivos, o clube precisa lidar com um cenário de pressão interna e externa. A expectativa da diretoria é que o novo comandante consiga estabilizar o ambiente e extrair o melhor do elenco.

    O São Paulo volta à campo na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense, no MorumBIS, pela quinta rodada do Brasileirão.

