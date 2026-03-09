O presente e o futuro do São Paulo após a queda de Hernán Crespo

Oficialmente, o São Paulo não detalhou os motivos da demissão em sua nota oficial. No entanto, bastidores indicam que o desgaste interno foi determinante para a decisão.

Segundo apuração de veículos brasileiros, a diretoria avaliava que o time não vinha apresentando evolução dentro de campo e que havia uma crescente insatisfação com o desempenho coletivo. Além disso, pesou a percepção de falta de sintonia entre Crespo e parte do elenco.

Outro ponto citado internamente foram decisões técnicas em momentos decisivos. A escalação e as substituições na eliminação para o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2025 teriam gerado forte incômodo dentro do clube.

Apesar da queda, o momento da demissão chamou atenção: o São Paulo havia iniciado bem o Brasileirão, somando 10 dos primeiros 12 pontos possíveis.