Qual é a premiação da Copa do Brasil 2026? Quanto o campeão ganha?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as cotas de premiação da Copa do Brasil de 2026. Com o novo regulamento, que ampliou o número de fases e de clubes participantes, a entidade distribuirá cerca de R$ 500 milhões ao longo da competição.

O grande destaque é o valor máximo que um clube pode arrecadar: até R$ 99,25 milhões para quem disputar todas as fases desde o início e conquistar o título. A cifra é levemente inferior ao teto possível em 2025.

Já os clubes da Série A, que entram apenas na quinta fase, poderão embolsar até R$ 96 milhões com a taça. Em 2025, por exemplo, o Corinthians, que estreou na terceira fase, arrecadou cerca de R$ 97 milhões ao se sagrar campeão.