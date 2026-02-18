Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians v Vasco Da Gama - Copa Do Brasil 2025 FinalGetty Images Sport
Gabriel Marin

Qual é a premiação da Copa do Brasil 2026? Quanto o campeão ganha?

CBF reajusta valores para novo formato; campeão pode faturar até R$ 99,25 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as cotas de premiação da Copa do Brasil de 2026. Com o novo regulamento, que ampliou o número de fases e de clubes participantes, a entidade distribuirá cerca de R$ 500 milhões ao longo da competição.

O grande destaque é o valor máximo que um clube pode arrecadar: até R$ 99,25 milhões para quem disputar todas as fases desde o início e conquistar o título. A cifra é levemente inferior ao teto possível em 2025.

Já os clubes da Série A, que entram apenas na quinta fase, poderão embolsar até R$ 96 milhões com a taça. Em 2025, por exemplo, o Corinthians, que estreou na terceira fase, arrecadou cerca de R$ 97 milhões ao se sagrar campeão.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Novo regulamento amplia o número de clubes

    A edição de 2026 terá mudanças importantes no formato. A CBF ampliou o número de participantes de 92 para 126 clubes.

    As quatro primeiras fases serão disputadas em jogo único, com mando de campo definido por sorteio. A partir da quinta fase, os confrontos passam a ser em ida e volta. A final, porém, será decidida em partida única, marcada para o dia 6 de dezembro.

    Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já! 

    Na primeira fase entram 28 equipes sem colocação ou mal posicionadas no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os 14 classificados se juntam a outros 74 times na segunda fase.

    Na terceira fase, entram os campeões da Copa Verde, da Série C, da Série D e da Copa do Nordeste. Já os clubes que disputarão a Série A de 2026 estreiam apenas na quinta fase, enfrentando os 12 sobreviventes das etapas anteriores.

    • Publicidade

  • Primeira fase (28 clubes)

    • Grupo I (piores colocados no ranking da CBF): R$ 400 mil

  • Segunda fase (88 clubes)

    • Grupo I (Série B): R$ 1,38 milhão
    • Grupo II (Séries C, D e outros): R$ 830 mil

  • Terceira fase (48 clubes)

    • Grupo I (Série B): R$ 1,53 milhão
    • Grupo II (Séries C, D e outros): R$ 950 mil

  • Quarta fase (24 clubes)

    • Grupo I (Série B): R$ 1,68 milhão
    • Grupo II (Séries C, D e outros): R$ 1,07 milhão

  • Quinta fase (32 clubes)

    • Série A: R$ 2 milhões
    • Série B: R$ 2 milhões
    • Séries C, D e outros: R$ 2 milhões

  • Oitavas de final

    • Todos os grupos: R$ 3 milhões

  • Quartas de final

    • Todos os grupos: R$ 4 milhões

  • Semifinal

    • Todos os grupos: R$ 9 milhões

  • Final

    • Vice-campeão: R$ 34 milhões
    • Campeão: R$ 78 milhões

  • Quanto o campeão da Copa do Brasil 2026 ganha?

    O campeão da edição de 2026 receberá: R$ 78 milhões pela conquista do título (valor da final), somados às premiações acumuladas nas fases anteriores.

    Dependendo do ponto de entrada na competição, o valor total pode variar: clubes da Série A (estreiam na 5ª fase) podem receber até R$ 96 milhões, enquanto clubes que começam nas fases iniciais podem receber até R$ 99,25 milhões.

    O vice-campeão, por sua vez, receberá R$ 34 milhões apenas pela decisão, além das premiações acumuladas nas etapas anteriores.

0