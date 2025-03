Os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2025

A divisão dos potes, baseada no ranking da entidade, foi definida; sorteio acontece em 17 de março

A Conmebol definiu a composição dos potes para a fase de grupos da Copa Libertadores 2025, com base no ranking atualizado da entidade. Entre os brasileiros, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo foram confirmados como cabeças de chave, garantindo uma posição privilegiada na fase inicial do torneio. O Internacional ficou no pote 2, enquanto o Fortaleza foi alocado no pote 3.

Já Corinthians e Bahia ainda precisam disputar a fase prévia para tentar uma vaga na fase de grupos. Caso avancem, Corinthians e Bahia entrarão no pote 4, se juntando às equipes com menor pontuação no ranking. A divisão dos potes é fundamental para a definição dos confrontos, já que times do mesmo país não podem se enfrentar nesta etapa.