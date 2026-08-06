Por unanimidade: Rodri escolhe o Barcelona e dá uma bofetada no Real Madrid

Sérgio Valentín, jornalista da Rádio Marca, revelou detalhes empolgantes sobre os bastidores da negociação, afirmando que Rodri esteve muito perto de se transferir para o Real Madrid, e que o acordo não estava apenas encaminhado com o jogador, mas também praticamente concluído com o Manchester City.
Valentín explicou, por meio da plataforma X, que a intervenção de Juni Calafat para convencer o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a tentar reduzir o valor da negociação acabou congelando as conversas temporariamente, depois que o jogador foi informado de que o clube tentaria conseguir um preço mais baixo, algo que o Manchester City recusou de forma categórica.
Ele acrescentou que Rodri insistiu, no início, em se transferir para o Real Madrid, mas a continuidade das enrolações para fechar o negócio o levou a perder a paciência, algo que o Barcelona aproveitou nos últimos dias, quando o diretor esportivo Deco entrou em negociações diretas com o jogador, além do contato do treinador Hansi Flick e de vários de seus companheiros na seleção espanhola para convencê-lo do projeto esportivo do clube catalão.
Valentín apontou que o Manchester City conseguiu inserir o Barcelona na disputa pela contratação de Rodri, o que alterou completamente o equilíbrio da negociação, esclarecendo que o Real Madrid, que buscava reduzir o valor da contratação, pode se ver agora obrigado a pagar uma quantia maior caso queira retomar a iniciativa, diante da forte concorrência do Barcelona.