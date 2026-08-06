Por unanimidade: Rodri escolhe o Barcelona e dá uma bofetada no Real Madrid

Já o jornal Sport revelou que o entorno de Rodri informou o Barcelona, na noite de quarta-feira, sobre o fim de suas negociações com o Real Madrid, depois de as conversas chegarem a um beco sem saída por causa das questões financeiras.

O jornal confirmou que o Barcelona já havia entrado em contato com os representantes do jogador após a lesão do holandês Frenkie de Jong, mas não estava disposto a dar qualquer passo antes de se certificar do real desejo de Rodri de vestir a camisa catalã.

Segundo a reportagem, essa condição foi agora atendida, depois que o jogador demonstrou total disposição para negociar com o Barcelona.

O Sport acrescentou que o valor da transferência de Rodri pode variar entre 55 e 70 milhões de euros, enquanto o Manchester City ainda se mantém no teto mais alto das negociações, havendo margem para negociação caso o jogador pressione pela saída.

Também esclareceu que o salário de Rodri será um dos maiores desafios para o Barcelona, sobretudo após sua conquista da Bola de Ouro, já que o jogador espera obter um contrato que reflita seu status, o que obrigará a diretoria do clube a buscar soluções relacionadas ao teto salarial.

Apontou ainda que o Barcelona já começou a trabalhar com os representantes do jogador, e há um clima de otimismo dentro do clube, apesar de nenhuma proposta oficial ter sido apresentada até o momento ao jogador ou ao Manchester City.