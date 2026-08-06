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Por unanimidade: Rodri escolhe o Barcelona e dá uma bofetada no Real Madrid

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Um golpe duro para o clube merengue

Relatos jornalísticos simultâneos revelaram um grande desdobramento no futuro do meio-campista espanhol Rodri, estrela do Manchester City, depois que veículos de imprensa catalães e espanhóis foram unânimes em afirmar que o jogador deu sinal verde ao Barcelona para iniciar a movimentação com vistas à sua contratação, preferindo o projeto esportivo do clube catalão a uma transferência para o Real Madrid.

De acordo com o que foi publicado pelos jornais Mundo Deportivo, Sport e Marca, além da confirmação do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador está mais perto do que nunca de se transferir para o "Camp Nou".

  • Mundo Deportivo: Rodri está convencido com o projeto de Flick

    O jornal Mundo Deportivo confirmou que Rodri comunicou aos dirigentes do Barcelona sua total convicção no projeto esportivo comandado pelo técnico alemão Hansi Flick, e concedeu à diretoria catalã autorização para iniciar oficialmente as negociações com o Manchester City.

    O jornal esclareceu que o acordo definitivo ainda não foi fechado, seja com o jogador ou com o clube inglês, mas o Barcelona considera que o passo mais importante já foi dado, após o jogador definir sua posição final.

    Acrescentou que os dirigentes do Barcelona acreditavam, até poucos dias atrás, que a prioridade de Rodri, caso retornasse ao Campeonato Espanhol, seria o Real Madrid. No entanto, a posição do jogador mudou completamente, e ele optou por se juntar ao time catalão.

    O jornal avalia que o Barcelona considerava a transferência uma oportunidade excepcional no mercado, apesar de o reforço do setor ofensivo continuar sendo a principal prioridade do clube. Ainda assim, a contratação de um dos melhores meio-campistas do mundo deixa a diretoria disposta a estudar a operação com seriedade.

    Apontou também que o Real Madrid estimava o valor da transferência em cerca de 60 milhões de euros, cifra que representa um desafio econômico para o Barcelona, mas a aprovação do jogador dá ao clube a oportunidade de buscar soluções financeiras que tornem a negociação viável.

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  • Sport: as negociações com o Real Madrid fracassaram

    Já o jornal Sport revelou que o entorno de Rodri informou o Barcelona, na noite de quarta-feira, sobre o fim de suas negociações com o Real Madrid, depois de as conversas chegarem a um beco sem saída por causa das questões financeiras.

    O jornal confirmou que o Barcelona já havia entrado em contato com os representantes do jogador após a lesão do holandês Frenkie de Jong, mas não estava disposto a dar qualquer passo antes de se certificar do real desejo de Rodri de vestir a camisa catalã.

    Segundo a reportagem, essa condição foi agora atendida, depois que o jogador demonstrou total disposição para negociar com o Barcelona.

    O Sport acrescentou que o valor da transferência de Rodri pode variar entre 55 e 70 milhões de euros, enquanto o Manchester City ainda se mantém no teto mais alto das negociações, havendo margem para negociação caso o jogador pressione pela saída.

    Também esclareceu que o salário de Rodri será um dos maiores desafios para o Barcelona, sobretudo após sua conquista da Bola de Ouro, já que o jogador espera obter um contrato que reflita seu status, o que obrigará a diretoria do clube a buscar soluções relacionadas ao teto salarial.

    Apontou ainda que o Barcelona já começou a trabalhar com os representantes do jogador, e há um clima de otimismo dentro do clube, apesar de nenhuma proposta oficial ter sido apresentada até o momento ao jogador ou ao Manchester City.

  • Marca: opção do Real Madrid está encerrada

    Por sua vez, o jornal Marca afirmou que Rodri deu um passo decisivo rumo ao Barcelona depois de comunicar à direção esportiva do clube sua aceitação em se juntar ao projeto de Hansi Flick.

    O jornal acrescentou que esse passo significa, na prática, o fim da possibilidade de transferência do jogador para o Real Madrid, já que seu foco passou a estar totalmente voltado para a ida ao Barcelona.

    O "Marca" limitou-se a apontar que a próxima etapa será marcada por negociações diretas entre Barcelona e Manchester City, na tentativa de chegar a um acordo sobre o valor do negócio.

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  • Fabrizio Romano: Rodri abriu a porta para negociações pela primeira vez

    Na mesma linha, o renomado jornalista italiano Fabrizio Romano afirmou que Rodri abriu a porta para negociar com o Barcelona pela primeira vez, depois de ter informado ao clube sua disposição de discutir os termos pessoais.

    Romano destacou que o Barcelona ainda trata o assunto com cautela, diante do interesse contínuo do Real Madrid no jogador, até que Rodri comunique sua decisão final à diretoria do Manchester City.

  • Por que a postura de Rodri mudou?

    Relatos vindos da Espanha indicam que diversos fatores contribuíram para a mudança de destino do jogador nos últimos dias, sendo os principais:

    A convicção de Rodri no projeto técnico comandado por Hansi Flick.

    O travamento das negociações do Real Madrid com o Manchester City devido ao alto custo financeiro.

    A sensação do jogador de que o estilo de jogo do Barcelona se encaixa melhor no seu perfil.

    A presença de um grande número de seus companheiros da seleção espanhola no elenco do Barcelona, o que lhe proporciona um ambiente familiar que o ajuda a se adaptar rapidamente.

  • Bastidores emocionantes

    Sérgio Valentín, jornalista da Rádio Marca, revelou detalhes empolgantes sobre os bastidores da negociação, afirmando que Rodri esteve muito perto de se transferir para o Real Madrid, e que o acordo não estava apenas encaminhado com o jogador, mas também praticamente concluído com o Manchester City.

    Valentín explicou, por meio da plataforma X, que a intervenção de Juni Calafat para convencer o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a tentar reduzir o valor da negociação acabou congelando as conversas temporariamente, depois que o jogador foi informado de que o clube tentaria conseguir um preço mais baixo, algo que o Manchester City recusou de forma categórica.

    Ele acrescentou que Rodri insistiu, no início, em se transferir para o Real Madrid, mas a continuidade das enrolações para fechar o negócio o levou a perder a paciência, algo que o Barcelona aproveitou nos últimos dias, quando o diretor esportivo Deco entrou em negociações diretas com o jogador, além do contato do treinador Hansi Flick e de vários de seus companheiros na seleção espanhola para convencê-lo do projeto esportivo do clube catalão.

    Valentín apontou que o Manchester City conseguiu inserir o Barcelona na disputa pela contratação de Rodri, o que alterou completamente o equilíbrio da negociação, esclarecendo que o Real Madrid, que buscava reduzir o valor da contratação, pode se ver agora obrigado a pagar uma quantia maior caso queira retomar a iniciativa, diante da forte concorrência do Barcelona.

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