Por que o São Paulo joga na Vila Belmiro em vez do MorumBIS pelo Brasileirão 2025?

O São Paulo anunciou que fará os seus quatro jogos finais de 2025 como mandante na Vila Belmiro, casa do Santos, em vez de jogar no MorumBIS. A decisão se deve à realização de uma série de shows no MorumBIS, que inviabilizam o uso do gramado nesta reta final do Brasileirão 2025.

Na partida contra o Bahia, que marcou a despedida do MorumBIS na temporada, o estádio já teve a capacidade reduzida devido ao início da montagem do palco para o show da banda Imagine Dragons, que se apresentará nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

Para garantir que os jogos contra Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional sejam disputados em um campo em boas condições, a diretoria do São Paulo optou por mandar essas partidas na Vila Belmiro. Além de Imagine Dragons, o Linkin Park se apresentará no MorumBIS no dia 8 de novembro, a Dua Lipa no dia 15 e a banda Oasis nos dias 22 e 23 de novembro.