+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Santos v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Por que o São Paulo joga na Vila Belmiro em vez do MorumBIS pelo Brasileirão 2025?

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Tricolor não poderá sediar os jogos como mandante em sua casa habitual, recorrendo à Vila Belmiro para os últimos confrontos de 2025

O São Paulo anunciou que fará os seus quatro jogos finais de 2025 como mandante na Vila Belmiro, casa do Santos, em vez de jogar no MorumBIS. A decisão se deve à realização de uma série de shows no MorumBIS, que inviabilizam o uso do gramado nesta reta final do Brasileirão 2025. 

Na partida contra o Bahia, que marcou a despedida do MorumBIS na temporada, o estádio já teve a capacidade reduzida devido ao início da montagem do palco para o show da banda Imagine Dragons, que se apresentará nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. 

Para garantir que os jogos contra Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional sejam disputados em um campo em boas condições, a diretoria do São Paulo optou por mandar essas partidas na Vila Belmiro. Além de Imagine Dragons, o Linkin Park se apresentará no MorumBIS no dia 8 de novembro, a Dua Lipa no dia 15 e a banda Oasis nos dias 22 e 23 de novembro.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Sao Paulo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A temporada do São Paulo

    A temporada do Tricolor tem sido conturbada. O time sofre com uma série de lesões que prejudicaram a formação titular e a consistência da equipe, além da troca de técnico em junho, quando Hernán Crespo tomou o lugar de Luís Zubeldía.

    Nos últimos jogos, o São Paulo perdeu cinco das últimas sete partidas que disputou, isso sem contar com a eliminação para a LDU, nas quartas de final da Libertadores, quando perdeu em casa e fora. O Tricolor também foi eliminado da Copa do Brasil 2025, perdendo para o Athletico nos pênaltis, portanto a única esperança de alguma glória para o São Paulo ainda nessa temporada é conseguir ficar dentro do G6 e pegar uma vaga nas qualificatórias da Libertadores do ano que vem. Neste contexto, a reta final da equipe é de grande pressão, tornando ainda mais importante atuar em um campo em boas condições para tentar recuperar a confiança e somar pontos cruciais.

    Atualmente, o São Paulo é o nono colocado, com 41 pontos e retrospecto de 11 vitórias, oito empates e 11 derrotas no Brasileirão 2025.

    • Publicidade
  • Sao Paulo v Bahia - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O que vem por aí para o São Paulo?

    Após a vitória contra o Bahia por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo visita o Vasco em São Janúario no próximo domingo, dia 2 de novembro. O confronto da 32ª rodada do Tricolor será jogado na Vila Belmiro, contra o Flamengo, na quarta-feira seguinte, dia 5 de novembro.

Brasileirão
Fluminense crest
Fluminense
FLU
São Paulo crest
São Paulo
SAP