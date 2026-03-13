Por que o Milan quer Goretzka: salário, concorrência e contato com o agente

Os dois times de Milão estão analisando e avaliando os próximos passos; até o momento, o obstáculo em uma eventual negociação poderia ser representado pelas exigências financeiras de Goretzka e de seu agente: 7 milhões de euros de salário líquido, o que corresponde mais ou menos ao que ele ganha atualmente no Bayern de Munique, 8 a 10 milhões de euros em bônus na assinatura, além das comissões para o agente. Um investimento significativo, sobretudo para um jogador que fica livre de contrato, considerando que o custo total da operação chegaria a cerca de 20 milhões de euros.