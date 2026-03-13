No final da temporada, os caminhos de Leon Goretzka e do Bayern de Munique se separarão; o jogador, nascido em 1995, tem contrato que expira em junho próximo, e o clube alemão já anunciou que ele sairá a título gratuito. É preciso ficar de olho no mercado, pois um jogador tão importante a título gratuito pode se tornar uma oportunidade econômica para muitos clubes durante a janela de transferências de verão. Entre os clubes que colocaram o meio-campista na mira está também o Milan, que já iniciou contatos com sua equipe técnica.
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Por que o Milan quer Goretzka: salário, concorrência e contato com o agente
A IDÉIA DE GORETZKA
A contratação de Goretzka como jogador de graça se torna uma importante oportunidade de mercado para o verão; o Milan o identificou como um possível reforço para o meio-campo na temporada 2026/27, com a ideia de tentar iniciar uma negociação semelhante à que levou Luka Modric ao Rossonero no verão passado: seria uma contratação que traria experiência e qualidade ao meio-campo, além de personalidade e liderança ao vestiário. Há grande concorrência pelo jogador; ele também agrada ao Inter e a clubes estrangeiros, com o Arsenal na pole position.
OS NÚMEROS DA NEGOCIAÇÃO DE GORETZKA
Os dois times de Milão estão analisando e avaliando os próximos passos; até o momento, o obstáculo em uma eventual negociação poderia ser representado pelas exigências financeiras de Goretzka e de seu agente: 7 milhões de euros de salário líquido, o que corresponde mais ou menos ao que ele ganha atualmente no Bayern de Munique, 8 a 10 milhões de euros em bônus na assinatura, além das comissões para o agente. Um investimento significativo, sobretudo para um jogador que fica livre de contrato, considerando que o custo total da operação chegaria a cerca de 20 milhões de euros.