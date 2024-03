Por que Lionel Messi é desfalque da seleção argentina contra El Salvador e Costa Rica

Lesionado, Messi desfalca a seleção argenina em amistosos nos Estados Unidos

Lionel Messi não estará em campo nos amistosos da seleção argentina na Data Fifa de março, que acontecerá nos Estados Unidos. O motivo da ausência do capitão da albiceleste nos últimos jogos que antecedem a Copa América é uma lesão sofrida no jogo contra o Nashville, pela Copa dos Campeões da Concacaf, no dia 13 de março.

Abaixo, a GOAL detalha a lesão sofrida pelo astro argentino

