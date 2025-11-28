+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport
Thiago Fernandes

Por que Gustavo Scarpa perdeu espaço com Sampaoli no Atlético-MG? Meia pode deixar o clube

Meia-atacante é o maior garçom do elenco do Galo em 2025, mas perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli e pode sair em janeiro

Gustavo Scarpa é o jogador que mais deu assistências pelo Atlético-MG em 2025, mas perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli desde a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, quando foi substituído no intervalo do confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Por que o camisa 10 não tem mais oportunidades na equipe?

A GOAL apurou que a falta de sequência do meia-atacante é uma decisão exclusiva de Jorge Sampaoli. Não houve qualquer problema interno que justifique a saída do jogador da equipe titular. A decisão é tratada apenas como opção técnica nos bastidores da Cidade do Galo.

Gustavo Scarpa está incomodado com a condição de reserva, mas ainda não externou desejo de saída do clube. Uma eventual transferência em janeiro de 2026 pode acontecer por desejo do próprio treinador, que busca outros perfis de atletas para a composição do elenco na próxima temporada.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • TOPSHOT-FBL-SUDAMERICANA-MINEIRO-IQUIQUEAFP

    Maior garçom do elenco

    Gustavo Scarpa é o maior garçom do elenco do Atlético-MG em 2025, com 13 assistências para os companheiros. O último passe para um gol de colega de equipe foi diante do Sport, em 8 de novembro passado, mesmo que tenha entrado somente no segundo tempo do jogo disputado na Ilha do Retiro. O meio-campista ainda foi autor de três gols na atual temporada, dois pelo Brasileirão e um pela Copa Sul-Americana.

    • Publicidade
  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Contrato e valores

    O Atlético-MG recusou, na última janela de transferências, uma oferta do Al Taawon, da Arábia Saudita, pela contratação do meia-atacante. O Galo quer, no mínimo, € 5 milhões (R$ 31,06 milhões na cotação atual) para liberá-lo no mercado da bola. O valor pedido é justamente o investido na aquisição do atleta em janeiro de 2024, quando ele deixou o Nottingham Forest, da Inglaterra, para atuar no time. O camisa 10 tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2028.

Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP