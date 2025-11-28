Por que Gustavo Scarpa perdeu espaço com Sampaoli no Atlético-MG? Meia pode deixar o clube

Gustavo Scarpa é o jogador que mais deu assistências pelo Atlético-MG em 2025, mas perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli desde a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, quando foi substituído no intervalo do confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Por que o camisa 10 não tem mais oportunidades na equipe?

A GOAL apurou que a falta de sequência do meia-atacante é uma decisão exclusiva de Jorge Sampaoli. Não houve qualquer problema interno que justifique a saída do jogador da equipe titular. A decisão é tratada apenas como opção técnica nos bastidores da Cidade do Galo.

Gustavo Scarpa está incomodado com a condição de reserva, mas ainda não externou desejo de saída do clube. Uma eventual transferência em janeiro de 2026 pode acontecer por desejo do próprio treinador, que busca outros perfis de atletas para a composição do elenco na próxima temporada.