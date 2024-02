Por que Endrick ficar no Palmeiras é a melhor opção para todos caso Kylian Mbappé seja confirmado no Real Madrid

A chegada do francês a Madri pode complicar a vida do palmeirense - ficar no Brasil por pelo menos mais alguns meses pode ser uma escolha inteligente

A aparentemente inevitável ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid provavelmente trará mudanças significativas na capital espanhola. Os sistemas terão que ser recalibrados. Campanhas de marketing terão que ser reformuladas. Formas de jogar podem precisar ser redesenhadas.

Tudo isso é bastante animador - especialmente para aqueles que lotarão o Santiago Bernabéu nos próximos anos para assistir Mbappé liderar o que deverá ser um dos grandes times da Europa.

Mas pode não ser tão glamoroso para todos. A chegada do francês significa que o Madrid marcará muitos gols, venderá muitos ingressos e ganhará muitas coisas. Mas, para outra grande contratação, isso poderia significar um começo desconfortável na vida em Madri.

Mais artigos abaixo

Endrick, que custou muito dinheiro, como insistiu Carlo Ancelotti no início desta semana, se apresentará aos Los Blancos em junho. Recentemente, no entanto, o o Palmeiras fez uma requisição ao Real para tentar seguir contando com Endrick até o fim de 2024 - seguindo uma rota comum de jogar o restante da temporada sul-americana antes de voltar suas atenções para a Europa.

E embora o Real Madrid tenha mantido sua posição firme de que Endrick chegará o mais cedo possível, há algum sentido em deixar um dos atuais maiores talentos do futebol se desenvolver longe do holofote do Santiago Bernabéu - especialmente com outra estrela global prestes a chegar à cidade.