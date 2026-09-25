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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Ahmed Mansy
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Por que Cristiano Ronaldo insiste em manchar sua história?

Especiais e Opinião
Opinion
C. Ronaldo
Portugal x País de Gales
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Arábia Saudita

O astro português não aprendeu a lição

No mundo do futebol, os jogadores vêm e vão, suas carreiras chegam ao fim rapidamente após 15 ou 20 anos nos gramados, mas o que lhes resta é a história que escreveram com as próprias mãos ao longo desses anos.

E, falando em história, essa palavra não pode ser mencionada sem que a ela se associe o nome da lenda portuguesa Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores que já pisaram no gramado, ou, se preferir, um dos melhores que já entraram no mundo do esporte em toda a sua amplitude.

No entanto, a história que Ronaldo construiu deve permanecer eterna e imaculada, e deve ser preservada — pelo próprio jogador antes de qualquer outra pessoa. Mas parece que o "foguete da Madeira" não percebe o seu valor nem o valor do que realizou no mundo do futebol.

  • A maldição dos 1000 gols

    Embora o próprio Cristiano Ronaldo tenha admitido que esta temporada pode ser a última dele nos campos de futebol, o que disse com a boca não colocou em prática com os pés, sobretudo no que diz respeito à seleção de Portugal, com a qual insiste em permanecer até agora.

    É natural que Cristiano Ronaldo recuse a aposentadoria antes desta temporada, pois precisa de apenas 21 gols para se tornar o primeiro jogador na história do futebol a marcar 1000 gols, um feito que nem o "Don" nem qualquer outra pessoa gostaria de deixar escapar por suas próprias mãos.

    Mas esse objetivo poderia ter sido alcançado apenas com a participação no Al-Nassr, especialmente porque ele não marcou menos de 25 gols nas três temporadas completas que disputou pelo clube apenas na Roshn League.

    E, somando as partidas da Liga dos Campeões da Ásia de elite, da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e da Supercopa Saudita, a questão de o "míssil da Madeira" atingir a marca dos mil é apenas uma questão de tempo, a não ser que as lesões digam o contrário.

    Dessa forma, Cristiano Ronaldo não precisava disputar mais partidas pela seleção de Portugal para alcançar esse objetivo tão desejado.

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  • O sonho ilusório

    Cristiano Ronaldo justificou sua permanência com a "Brasil da Europa" após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final diante da seleção da Espanha, com o desejo de conquistar a Liga das Nações da Europa pela terceira vez, depois de tê-lo feito em 2019 e 2025.

    O craque português não se contentou com isso, mas associou esse sonho ao seu outro sonho, que é alcançar o gol de número 1000, dando-lhe a mesma importância, embora todos saibam que os dois jamais se equivalem.

    Pode-se dizer que o sonho anunciado por Cristiano Ronaldo é um sonho falso, o que não significa necessariamente que ele minta de propósito, mostrando o contrário do que esconde, mas pelo menos ele engana a si mesmo e, em seguida, os outros, com um objetivo que não é real e que o leva a permanecer no cenário internacional.

    Vencer a Liga das Nações pela terceira vez seria uma conquista, mas não seria um milagre, pois o milagre Cristiano Ronaldo já realizou quando conduziu a seleção de Portugal ao título da Eurocopa pela primeira vez em sua história, e talvez esse título permaneça sendo o último por um longo tempo.

    Vencer a Liga das Nações da Europa duas vezes e classificar-se para a Eurocopa e para a Copa do Mundo em todas as edições anteriores de sua era são todos milagres, aos quais o título da Liga das Nações não acrescentaria grande coisa. Pelo contrário, "O Dom" pode perder pelo caminho algo mais importante.

  • Um mar de suspeitas

    Nos últimos anos, Cristiano Ronaldo tornou-se alvo constante de suspeitas, seja no aspecto técnico ou no comportamental, dentro e fora de campo.

    Episódios como a contestação da validação de um gol de seu companheiro Bruno Fernandes pela seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2022, e os rumores que cercaram o suposto clima de tensão entre os dois, tanto antes quanto depois daquele lance.

    A contestação implícita à premiação de seu companheiro Bernardo Silva como o melhor jogador da Liga das Nações da UEFA de 2019, e outros episódios semelhantes, que revelaram a predominância da ambição individual sobre a conquista coletiva.

    As declarações de João Neves sobre ele na Copa do Mundo de 2026, e as notícias que se seguiram sobre a tensão na relação entre ambos, assim como entre ele e os demais jogadores do "Brasil da Europa".

    A acusação de Roberto Martínez de que ele se recusou a ser substituído nas partidas da Copa do Mundo de 2026 porque o treinador iria assumir o comando dele no Al-Nassr, sucedendo o português Jorge Jesus, antes de a escolha recair sobre Ange Postecoglou.

    Os comentários de que ele teria escolhido pessoalmente Jorge Jesus para comandar a seleção de Portugal, depois de tê-lo dirigido no Al-Nassr, a fim de garantir que contaria com ele na próxima etapa.

    Todos esses rumores, verdadeiros ou não, atingiram a trajetória de Cristiano Ronaldo e colocaram uma mancha em sua imaculada ficha futebolística — manchas difíceis de apagar depois de anos, especialmente por estarem próximas do cenário final.

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