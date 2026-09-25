Cristiano Ronaldo justificou sua permanência com a "Brasil da Europa" após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final diante da seleção da Espanha, com o desejo de conquistar a Liga das Nações da Europa pela terceira vez, depois de tê-lo feito em 2019 e 2025.

O craque português não se contentou com isso, mas associou esse sonho ao seu outro sonho, que é alcançar o gol de número 1000, dando-lhe a mesma importância, embora todos saibam que os dois jamais se equivalem.

Pode-se dizer que o sonho anunciado por Cristiano Ronaldo é um sonho falso, o que não significa necessariamente que ele minta de propósito, mostrando o contrário do que esconde, mas pelo menos ele engana a si mesmo e, em seguida, os outros, com um objetivo que não é real e que o leva a permanecer no cenário internacional.

Vencer a Liga das Nações pela terceira vez seria uma conquista, mas não seria um milagre, pois o milagre Cristiano Ronaldo já realizou quando conduziu a seleção de Portugal ao título da Eurocopa pela primeira vez em sua história, e talvez esse título permaneça sendo o último por um longo tempo.

Vencer a Liga das Nações da Europa duas vezes e classificar-se para a Eurocopa e para a Copa do Mundo em todas as edições anteriores de sua era são todos milagres, aos quais o título da Liga das Nações não acrescentaria grande coisa. Pelo contrário, "O Dom" pode perder pelo caminho algo mais importante.