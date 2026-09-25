Nos últimos anos, Cristiano Ronaldo tornou-se alvo constante de suspeitas, seja no aspecto técnico ou no comportamental, dentro e fora de campo.
Episódios como a contestação da validação de um gol de seu companheiro Bruno Fernandes pela seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2022, e os rumores que cercaram o suposto clima de tensão entre os dois, tanto antes quanto depois daquele lance.
A contestação implícita à premiação de seu companheiro Bernardo Silva como o melhor jogador da Liga das Nações da UEFA de 2019, e outros episódios semelhantes, que revelaram a predominância da ambição individual sobre a conquista coletiva.
As declarações de João Neves sobre ele na Copa do Mundo de 2026, e as notícias que se seguiram sobre a tensão na relação entre ambos, assim como entre ele e os demais jogadores do "Brasil da Europa".
A acusação de Roberto Martínez de que ele se recusou a ser substituído nas partidas da Copa do Mundo de 2026 porque o treinador iria assumir o comando dele no Al-Nassr, sucedendo o português Jorge Jesus, antes de a escolha recair sobre Ange Postecoglou.
Os comentários de que ele teria escolhido pessoalmente Jorge Jesus para comandar a seleção de Portugal, depois de tê-lo dirigido no Al-Nassr, a fim de garantir que contaria com ele na próxima etapa.
Todos esses rumores, verdadeiros ou não, atingiram a trajetória de Cristiano Ronaldo e colocaram uma mancha em sua imaculada ficha futebolística — manchas difíceis de apagar depois de anos, especialmente por estarem próximas do cenário final.