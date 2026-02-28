Por que Cristiano Ronaldo é responsável pelo maior arrependimento do ala Rodrygo, do Real Madrid

As lesões prejudicaram um pouco o seu progresso nesta temporada, enquanto uma suspensão europeia inoportuna foi cumprida recentemente. Rodrygo recebeu um cartão vermelho durante a última partida do Real Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Benfica.

Ele foi expulso nos minutos finais daquela partida dramática, em que o goleiro ucraniano Anatoliy Trubin marcou para os donos da casa no Estádio da Luz, com Rodrygo reclamando do que considerou uma perda de tempo excessiva.

Ele reclamou com o árbitro da partida e recebeu um cartão amarelo. Incapaz de controlar a língua, Rodrygo foi expulso de campo e posteriormente punido com uma suspensão de duas partidas, o que o deixou de fora das duas partidas, já que o Real se reuniu imediatamente com o Benfica nas eliminatórias da fase final.

Ele disse sobre ter sido restringido a um papel de espectador nessas partidas, o que gerou muitas manchetes, já que Vinicius foi o destaque na vitória por 3 a 1 do Real Madrid: “Eu não estou mais lesionado, já estava pronto para jogar a segunda partida. Fui suspenso porque reclamei com o árbitro. Pedi mais um minuto e ele me deu um cartão amarelo. Então eu disse: ‘você está brincando’, e eles me deram uma suspensão de duas partidas por isso. Foi inacreditável.”