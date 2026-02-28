Getty/GOAL
Por que Cristiano Ronaldo é responsável pelo maior arrependimento do ala Rodrygo, do Real Madrid
Ronaldo reescreveu os livros de história ao longo de nove anos com o Real Madrid.
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Ronaldo passou nove anos memoráveis em Madri entre 2009 e 2018. Ele reescreveu os livros de história durante essa passagem pelo Santiago Bernabeu, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid. Ele marcou 450 gols em 438 partidas.
Ronaldo ajudou o Real a conquistar dois títulos da La Liga e quatro da Liga dos Campeões, consolidando sua posição como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele travava disputas acirradas com seu eterno rival Lionel Messi, que brilhava pelo Barcelona.
Rodrygo lamenta nunca ter jogado ao lado de CR7
CR7 despediu-se do Bernabeu ao concluir uma transferência impressionante para a Juventus, gigante da Série A. Rodrygo viu sua transferência para a Espanha confirmada naquele verão, mas teve que esperar 12 meses até completar 18 anos para que a transferência pudesse ser oficialmente concretizada. Quando o talentoso brasileiro chegou a Madri, Ronaldo já havia partido há muito tempo.
Isso continua sendo uma fonte de frustração para Rodrygo, que contou ao canal brasileiro do YouTube Lives do Jon seu maior arrependimento no futebol: “Eu queria jogar com Cristiano Ronaldo, mas isso não aconteceu. É uma pena, pois ele é meu ídolo. Sempre o admirei.”
Rodrygo foi integrado ao time do Real Madrid após receber a tarefa de seguir os passos ilustres de Ronaldo. Seu potencial foi revelado, com dois dígitos em gols marcados nas últimas três temporadas.
Agora com 25 anos, o veloz sul-americano é destaque em um ataque que também conta com seu compatriota Vinicius Junior e o francês Kylian Mbappé, campeão da Copa do Mundo.
Por que Rodrygo cumpriu uma suspensão na Liga dos Campeões
As lesões prejudicaram um pouco o seu progresso nesta temporada, enquanto uma suspensão europeia inoportuna foi cumprida recentemente. Rodrygo recebeu um cartão vermelho durante a última partida do Real Madrid na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Benfica.
Ele foi expulso nos minutos finais daquela partida dramática, em que o goleiro ucraniano Anatoliy Trubin marcou para os donos da casa no Estádio da Luz, com Rodrygo reclamando do que considerou uma perda de tempo excessiva.
Ele reclamou com o árbitro da partida e recebeu um cartão amarelo. Incapaz de controlar a língua, Rodrygo foi expulso de campo e posteriormente punido com uma suspensão de duas partidas, o que o deixou de fora das duas partidas, já que o Real se reuniu imediatamente com o Benfica nas eliminatórias da fase final.
Ele disse sobre ter sido restringido a um papel de espectador nessas partidas, o que gerou muitas manchetes, já que Vinicius foi o destaque na vitória por 3 a 1 do Real Madrid: “Eu não estou mais lesionado, já estava pronto para jogar a segunda partida. Fui suspenso porque reclamei com o árbitro. Pedi mais um minuto e ele me deu um cartão amarelo. Então eu disse: ‘você está brincando’, e eles me deram uma suspensão de duas partidas por isso. Foi inacreditável.”
Rumores de transferência: clubes da Premier League interessados em Rodrygo
Rodrygo continua a ver seu futuro a longo prazo no Real Madrid questionado, com rumores de saída surgindo a cada janela de transferências. Ele reagiu a esses rumores em 2025, dizendo: “Estou acostumado com isso; todos os anos dizem que vou sair. Durante a janela de transferências, toda semana eu estava em um time diferente.
“Eu até brinquei com meus pais e amigos: ‘Olha, hoje estou neste, amanhã estou naquele’. Toda semana eu estava em um time diferente, mas, como disse, estava muito calmo mentalmente e isso não me afetou em nada. Vou continuar dando o meu melhor todos os dias em que vestir esta camisa.”
Há rumores de que haverá mais interesse no verão de 2026, que incluirá a Copa do Mundo, com grandes times daPremier League, como Chelsea, Liverpool e Arsenal, acompanhando a situação de Rodrygo na capital espanhola.
