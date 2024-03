Por que o Boca Juniors não está na disputa da Libertadores 2024?

O clube argentino seis vezes campeão da Libertadores não estará na edição de 2024; entenda

A tradicional camisa azul e amarela do Boca Juniors estará ausente da Copa Libertadores da América em 2024, uma ausência sentida não apenas pelos torcedores "xeneizes", mas por todo o continente. O vice-campeão da edição 2023 não conseguiu se classificar para a próxima edição do torneio, em um desempenho abaixo do esperado em competições nacionais.

Quer ver jogos da Libertadores ao vivo? Clique aqui para acessar

No total, a maior competição do continente sul-americano destina seis vagas aos clubes argentinos através da Liga Profissional, Copa da Argentina e Copa da Liga Argentina. Nesses torneios, somente os ganhadores carimbam suas participações na Libertadores. As outras três vagas são preenchidas pelas equipes mais bem classificadas no ranking de desempenho geral da temporada.

Na sequência, a GOAL explica os fatores que culminaram na ausência de uma das equipes mais tradicionais da Argentina na Copa Libertadores 2024.

Mais artigos abaixo