SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Gabriel Marin

Por que Benfica x Real Madrid pela Champions League foi interrompido e o novo caso de racismo contra Vinícius Junior

Partida pela Champions League foi paralisada depois de denúncia de ofensa racista envolvendo o brasileiro

A vitória do Real Madrid sobre o Benfica, por 1 a 0, válida pelos play-offs da Champions League, foi marcada por mais um episódio lamentável de racismo no futebol europeu. O jogo precisou ser temporariamente interrompido após Vinícius Junior fazer uma denúncia de ofensa racial no segundo tempo.

Segundo relatos em campo, após marcar o gol que colocou o time espanhol em vantagem, Vini Jr. teria sido chamado de "mono" (termo que significa "macaco" em espanhol) pelo argentino do Benfica Gianluca Prestianni.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Gol, denúncia e paralisação

    O incidente ocorreu logo após o gol do brasileiro. Durante a comemoração Vinícius dançou em frente a torcida do Benfica e, com isso, Gianluca Prestianni foi tirar satisfação. O árbitro aplicou cartão amarelo para o atacante do Real Madrid e quando o jogo iria reiniciar, os atletas continuaram discutindo. Durante o bate boca, o argentino cobriu o boca com a camisa e, segundo a acusação de Vinícius Jr, teria deferido a palavra "mono" ("macaco" em espanhol) ao brasileiro.

    O protocolo antirracismo foi acionado, e a partida ficou paralisada enquanto a arbitragem conversava com jogadores, capitães e membros das comissões técnicas. O sistema de som do estádio também exibiu aviso contra atos discriminatórios, conforme previsto nas diretrizes da competição.

    Jogadores do Real Madrid demonstraram apoio imediato ao companheiro, enquanto atletas do Benfica cercaram Prestianni durante a discussão em campo.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Mais um episódio na trajetória de Vini Jr.

    O caso reacende o debate sobre o racismo no futebol europeu, especialmente em relação a Vinícius Júnior, que já foi alvo de diversos ataques em temporadas anteriores. O brasileiro se tornou uma das principais vozes na luta contra o racismo no esporte, cobrando posicionamentos mais firmes das autoridades.

    Após o ocorrido, o atacante demonstrou indignação, e demorou a retornar ao campo. Após o reinício da partida, o atacante foi constantemente vaiado quando pegava na bola.

    Mais tarde na partida, Gianluca Prestianni saiu de campo e foi muito aplaudido pela torcida.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Investigação e possível punição

    A UEFA deve abrir procedimento disciplinar para apurar o episódio. Caso confirmada a ofensa, o jogador envolvido poderá ser suspenso, além de possíveis sanções ao clube, dependendo da avaliação da entidade.

    O regulamento da Champions prevê punições severas em casos de discriminação racial, incluindo suspensões, multas e até jogos com portões fechados.

