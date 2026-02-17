Por que Benfica x Real Madrid pela Champions League foi interrompido e o novo caso de racismo contra Vinícius Junior

A vitória do Real Madrid sobre o Benfica, por 1 a 0, válida pelos play-offs da Champions League, foi marcada por mais um episódio lamentável de racismo no futebol europeu. O jogo precisou ser temporariamente interrompido após Vinícius Junior fazer uma denúncia de ofensa racial no segundo tempo.
Segundo relatos em campo, após marcar o gol que colocou o time espanhol em vantagem, Vini Jr. teria sido chamado de "mono" (termo que significa "macaco" em espanhol) pelo argentino do Benfica Gianluca Prestianni.
