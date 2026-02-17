Por que Benfica x Real Madrid pela Champions League foi interrompido e o novo caso de racismo contra Vinícius Junior

O incidente ocorreu logo após o gol do brasileiro. Durante a comemoração Vinícius dançou em frente a torcida do Benfica e, com isso, Gianluca Prestianni foi tirar satisfação. O árbitro aplicou cartão amarelo para o atacante do Real Madrid e quando o jogo iria reiniciar, os atletas continuaram discutindo. Durante o bate boca, o argentino cobriu o boca com a camisa e, segundo a acusação de Vinícius Jr, teria deferido a palavra "mono" ("macaco" em espanhol) ao brasileiro.

O protocolo antirracismo foi acionado, e a partida ficou paralisada enquanto a arbitragem conversava com jogadores, capitães e membros das comissões técnicas. O sistema de som do estádio também exibiu aviso contra atos discriminatórios, conforme previsto nas diretrizes da competição.

Jogadores do Real Madrid demonstraram apoio imediato ao companheiro, enquanto atletas do Benfica cercaram Prestianni durante a discussão em campo.