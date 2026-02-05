Goal.com
Fluminense v Liga de Quito - Recopa Sudamericana 2024Getty Images Sport
Plano para superar o Flamengo? De Jhon Arias a Marlon Freitas, Palmeiras busca ícones históricos de Botafogo e Fluminense para voltar a superar os rubro-negros

Após a chegada de Marlon Freitas e o anúncio de Jhon Arias cada vez mais próximo, o Palmeiras intensifica sua busca por reforços para montar um time que volte a vencer títulos

O Palmeiras mudou o perfil de suas contratações para 2026, apostando em jogadores com trajetória consolidada no futebol brasileiro e que já deixaram marcas importantes em clubes de peso no cenário nacional. A aposta é clara: trazer figuras com capacidade de desequilibrar partidas decisivas e fortalecer o grupo na briga por títulos diante de um Flamengo que segue competitivo. 

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    2025 sem títulos e muitos "quases"

    A temporada 2025 terminou com um gosto amargo para a torcida palmeirense. Após uma boa temporada, o Verdão chegou perto em várias frentes, mas não conseguiu converter em taças o esforço dentro de campo.

    Na final da Libertadores, decidida em 29 de novembro em Lima, o Flamengo se sagrou campeão, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras. Um gol de cabeça marcado por Danilo no segundo tempo garantiu o tetra rubro-negro e deixou o clube paulista com o vice-campeonato.

    Enquanto isso, no Brasileirão, o Palmeiras também ficou com o vice-campeonato, novamente atrás do Flamengo. Após tropeços na reta final, o clube paulista deixou escapar a liderança e ficou três pontos atrás dos cariocas, que se sagraram campeões mais uma vez.

    Os resultados demonstraram a falta de eficiência da equipe nos momentos cruciais, o que acabou impulsionando a diretoria a buscar reforços que tragam não só qualidade técnica, mas também experiência e liderança.

  • Palmeiras v Flamengo - Copa CONMEBOL Libertadores 2025 FinalGetty Images Sport

    Dificuldade em bater o Flamengo

    A primeira final da Libertadores entre as duas equipes aconteceu em 2021, com a vitória do Alviverde, por 2 a 1. Entretanto, de lá pra cá, as coisas ficaram um pouco mais difíceis para os paulistas.

    O histórico recente entre Palmeiras e Flamengo mostra uma rivalidade dura e equilibrada, mas com vantagem recente do time carioca. Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo leva a melhor com quatro vitórias contra duas do Verdão, além de quatro empates. Na final da Libertadores de 2025, isso ficou ainda mais evidente com o placar mínimo para o Rubro-Negro.

    No Campeonato Brasileiro a dificuldade fica ainda mais escancarada. A última vitória do Palmeiras sobre os cariocas foi em 2017, por 2 a 0, com dois gols de Deyverson.

  • Buscando ídolos em rivais cariocas

    No meio da busca por reforços, o clube paulista tem mirado nomes que despontaram em rivais do futebol carioca, justamente em clubes que já protagonizaram batalhas duras contra o Flamengo. A ideia é apostar não apenas em jovens promissores, mas em jogadores que já viveram momentos de pressão e competitividade em cenários decisivos do futebol brasileiro.

    Nesse contexto, Marlon Freitas, capitão do Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores em 2024, surgiu como uma liderança para o meio-campo palmeirense. Além disso, o interesse pelo colombiano Jhon Arias e pelo zagueiro Nino, que brilharam no Fluminense antes de atuarem na Europa, reforça essa estratégia de buscar figuras que tenham vivido grandes campanhas no futebol nacional.

  • Marlon FreitasFabio Menotti/Palmeiras

    Marlon Freitas e outras tentativas

    O volante Marlon Freitas foi o único reforço do Palmeiras, até agora, em 2026. O clube e o jogador assinaram contrato até 2028, em uma transferência de seis milhões de dólares.

    Revelado pelo Fluminense e consolidado no Botafogo, Marlon chega com a reputação de líder e de peça que pode dar equilíbrio ao meio-campo, justamente um setor que foi alvo de críticas em 2025.

    Nos bastidores, o Palmeiras também avaliou a possibilidade de trazer outros nomes do Botafogo, como Danilo e Montoro, para reforçar ainda mais o elenco. No entanto, conforme apurações e discussões entre diretorias e investidores, essas conversas não seguirão adiante. O Botafogo lançou uma carta oficial comunicando que não negociará Danilo neste momento.

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    O que esperar de Arias?

    O nome mais badalado do mercado palmeirense neste início de 2026 é o de Jhon Arias. O meia-atacante colombiano, de 28 anos, que passou grande parte de sua carreira no Fluminense antes de se transferir para o Wolverhampton, está muito perto de ser anunciado pelo Palmeiras, com proposta de aproximadamente 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) já apresentada ao clube inglês.

    Arias é visto como um jogador criativo, com capacidade de armar jogadas, liderança técnica e boa visão de jogo. Mesmo que sua passagem recente pela Premier League não tenha sido das mais produtivas, o colombiano já mostrou no futebol brasileiro que tem talento para decidir jogos grandes.

    A expectativa no Allianz Parque é que Arias, ao lado de Marlon e de outros reforços pontuais, consiga fazer com que o Palmeiras não só recupere o protagonismo nas competições nacionais e continentais, mas também volte a impor respeito e equilíbrio nos confrontos diretos contra o Flamengo.

