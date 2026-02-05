Plano para superar o Flamengo? De Jhon Arias a Marlon Freitas, Palmeiras busca ícones históricos de Botafogo e Fluminense para voltar a superar os rubro-negros

O nome mais badalado do mercado palmeirense neste início de 2026 é o de Jhon Arias. O meia-atacante colombiano, de 28 anos, que passou grande parte de sua carreira no Fluminense antes de se transferir para o Wolverhampton, está muito perto de ser anunciado pelo Palmeiras, com proposta de aproximadamente 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) já apresentada ao clube inglês.
Arias é visto como um jogador criativo, com capacidade de armar jogadas, liderança técnica e boa visão de jogo. Mesmo que sua passagem recente pela Premier League não tenha sido das mais produtivas, o colombiano já mostrou no futebol brasileiro que tem talento para decidir jogos grandes.
A expectativa no Allianz Parque é que Arias, ao lado de Marlon e de outros reforços pontuais, consiga fazer com que o Palmeiras não só recupere o protagonismo nas competições nacionais e continentais, mas também volte a impor respeito e equilíbrio nos confrontos diretos contra o Flamengo.