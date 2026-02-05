Plano para superar o Flamengo? De Jhon Arias a Marlon Freitas, Palmeiras busca ícones históricos de Botafogo e Fluminense para voltar a superar os rubro-negros

A temporada 2025 terminou com um gosto amargo para a torcida palmeirense. Após uma boa temporada, o Verdão chegou perto em várias frentes, mas não conseguiu converter em taças o esforço dentro de campo.

Na final da Libertadores, decidida em 29 de novembro em Lima, o Flamengo se sagrou campeão, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras. Um gol de cabeça marcado por Danilo no segundo tempo garantiu o tetra rubro-negro e deixou o clube paulista com o vice-campeonato.

Enquanto isso, no Brasileirão, o Palmeiras também ficou com o vice-campeonato, novamente atrás do Flamengo. Após tropeços na reta final, o clube paulista deixou escapar a liderança e ficou três pontos atrás dos cariocas, que se sagraram campeões mais uma vez.

Os resultados demonstraram a falta de eficiência da equipe nos momentos cruciais, o que acabou impulsionando a diretoria a buscar reforços que tragam não só qualidade técnica, mas também experiência e liderança.