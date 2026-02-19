Philippe Coutinho e o All In psicológico no Vasco: no final, não deu certo

Philippe Coutinho não é mais jogador do Vasco. A decisão foi surpreendente por ter sido inesperada. O camisa 10 negociava a extensão de seu contrato, que ia até junho de 2026, mas acabou mudando de ideia. Optou pela rescisão. Fernando Diniz, técnico do Cruz-maltino, tentou, sem sucesso, demovê-lo da ideia. Quando a notícia já vinha sendo repercutida em todos os tipos de telas e conversas, o próprio Philippe se justificou.

A mensagem, publicada em sua conta de Instagram, citava o amor e orgulho de Coutinho pelo Vasco, e que nunca faltou empenho. Mas que “ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais”. As críticas recebidas em profusão em redes sociais, em maior medida que na vida real, pesaram.

Mas pesou também a vaia recebida no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O Vasco terminou os primeiros 45 minutos perdendo por 1 a 0, e só conseguiu avançar depois das disputas de pênaltis. Coutinho não viu o empate de seu time, o gol do estreante Claudio Spinelli, porque não estava nem mesmo no banco de reservas. Após ser substituído no intervalo, sendo alvo de vaias, ele concluiu, em meio a lágrimas solitárias, que não aguentava mais.