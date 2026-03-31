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"Perderam completamente a cabeça" — comentarista holandês sai em defesa de Virgil van Dijk diante das críticas de "sabichões"
Em defesa do capitão do Liverpool
O debate em torno de Van Dijk sofreu uma reviravolta nesta temporada, com os elogios habituais sendo substituídos por rumores de que o jogador de 34 anos estaria finalmente em declínio.
No entanto, depois de ver o capitão do Liverpool liderar a Holanda a uma vitória difícil por 2 a 1 sobre a Noruega, Hans Kraay Jr. foi enfático: os relatos sobre o fim de Van Dijk foram significativamente prematuros.
Em sua coluna para a Voetbal International, o comentarista elogiou o desempenho do veterano pela seleção, que incluiu um gol de cabeça característico. Kraay Jr acredita que a qualidade que Van Dijk demonstra pela seleção é o mesmo padrão de classe mundial que ele tem apresentado consistentemente em Anfield, tanto sob o comando de Jurgen Klopp quanto de Arne Slot.
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Criticando a mídia inglesa
Kraay Jr. não mediu palavras ao abordar a onda de críticas vindas do Reino Unido. Ele expressou incredulidade diante da rapidez com que a opinião sobre o zagueiro central passou de uma grandeza histórica para a ideia de que ele estava acabado.
“Na Inglaterra, os analistas, colunistas e os autoproclamados sabichões perderam completamente a cabeça”, afirmou Kraay Jr durante sua defesa apaixonada. “Após quatro partidas do campeonato nesta temporada, Van Dijk foi considerado o melhor zagueiro central de todos os tempos da Premier League. Quatro jogos depois, e mais duas derrotas de Arne Slot, estava praticamente tudo acabado para Virgil. Em resumo: a carreira de Virgil van Dijk estava quase no fim”.
Uma apresentação soberba na Noruega
Embora o cenário da Premier League tenha sido turbulento para o Liverpool recentemente, a pausa para os jogos internacionais serviu de palco para Van Dijk relembrar aos espectadores sua classe inabalável. Kraay Jr destacou especificamente como o zagueiro demonstrou a mesma precisão nos passes que o tornou um elemento tão essencial para Mohamed Salah e o ataque dos Reds ao longo dos anos.
“Achei que Virgil van Dijk foi soberano”, acrescentou Kraay Jr. “Com mais alguns cruzamentos lindos, como aqueles que ele faz para Mohamed Salah no Liverpool. Van Dijk marcou um gol de cabeça incrivelmente bonito; em um escanteio cobrado pelo nosso Teun, ele ficou suspenso no ar por um ou dois minutos. A bola acabou ficando um pouco atrás dele, mas que cabeçada magnífica!”
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Lidando com uma fase difícil
O próprio Van Dijk deu a entender o desgaste físico e mental da atual temporada, sugerindo que a sobrecarga de jogos poderia estar afetando o desempenho de todos os jogadores. Apesar desses desafios, a seleção holandesa continua firmemente ao lado de seu líder, considerando-o uma figura indispensável, independentemente do barulho vindo dos estúdios de televisão ingleses.
O capitão do Liverpool retorna agora à ação no campeonato nacional sabendo que conta com o apoio total de seus compatriotas. Para Kraay Jr., a mensagem é clara: os céticos da mídia estão cometendo um erro grave ao descartar um dos maiores zagueiros da era moderna. Se Van Dijk conseguirá silenciar esses críticos em campo durante a reta final da disputa pelo título continua sendo a grande questão em Merseyside.