"Perderam completamente a cabeça" — comentarista holandês sai em defesa de Virgil van Dijk diante das críticas de "sabichões"

O debate em torno de Van Dijk sofreu uma reviravolta nesta temporada, com os elogios habituais sendo substituídos por rumores de que o jogador de 34 anos estaria finalmente em declínio.

No entanto, depois de ver o capitão do Liverpool liderar a Holanda a uma vitória difícil por 2 a 1 sobre a Noruega, Hans Kraay Jr. foi enfático: os relatos sobre o fim de Van Dijk foram significativamente prematuros.

Em sua coluna para a Voetbal International, o comentarista elogiou o desempenho do veterano pela seleção, que incluiu um gol de cabeça característico. Kraay Jr acredita que a qualidade que Van Dijk demonstra pela seleção é o mesmo padrão de classe mundial que ele tem apresentado consistentemente em Anfield, tanto sob o comando de Jurgen Klopp quanto de Arne Slot.



