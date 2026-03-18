Enquanto, após a vitória do Real Madrid por 2 a 1, ocorria a habitual troca de cumprimentos entre as duas equipes e a maioria dos jogadores se parabenizava, Rüdiger aparentemente ainda precisava esclarecer algo. Quando Guardiola cumprimentou alguns jogadores do Real, como Dean Huijsen, Federico Valverde e Vinicius Júnior, o jogador da seleção alemã apareceu de repente diante dele.
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Pep Guardiola respondeu com um beijo: Antonio Rüdiger volta a causar polêmica no Real Madrid com uma cena curiosa
Seguiram-se cenas estranhas. Rüdiger e Guardiola também apertaram as mãos inicialmente, antes de o zagueiro se aproximar bastante do técnico do City. Quando Guardiola já estava prestes a se afastar, Rüdiger continuou segurando sua mão.
O sorriso amigável de Guardiola desapareceu, dando início a uma breve troca de palavras. Não há detalhes sobre o conteúdo da conversa. Os eventos que se seguiram, no entanto, sugerem que foi algo de natureza bastante séria. Primeiro, Nathan Ake empurrou Rüdiger levemente, antes que o técnico do Real, Álvaro Arbeloa, também interviesse e afastasse seu jogador de Guardiola com gestos enfáticos.
Enquanto Rüdiger olhava novamente para Guardiola, ele cobriu a boca com a mão. O ex-técnico do FC Bayern de Munique se afastou, fez uma careta e simulou um beijo em sua direção.
- Getty Images Sport
Não é a primeira vez que Rüdiger chama a atenção de forma negativa
Rüdiger volta, assim, a ser o centro das atenções fora do campo. Recentemente, Diego Rico, do FC Getafe, acusou-o, após uma falta polêmica, de ter tentado machucá-lo de propósito. Na opinião dele, Rüdiger teria tentado “quebrar seu rosto”. Rüdiger, porém, rejeitou veementemente as acusações na segunda-feira: “Se eu tivesse cometido a falta de propósito, teria machucado ele. Falei com ele depois do jogo. Não se pode analisar apenas uma imagem isolada. Gosto de jogar duro. Mas tenho limites que não ultrapasso. Por isso, acho que os comentários foram um pouco exagerados.”
Em abril de 2025, Rüdiger também havia sido alvo de manchetes negativas ao jogar um rolo de fita adesiva na direção do árbitro e insultá-lo durante a final da Copa del Rey contra o FC Barcelona. Ele foi punido pela Federação Espanhola com uma suspensão de seis jogos. Isso gerou um debate que levou até mesmo o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, a se pronunciar. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir fazer mais do que isso, caso contrário, haverá consequências maiores”, disse ele na época.
Rüdiger vai voltar à seleção alemã?
Enquanto isso, espera-se com ansiedade que na próxima quinta-feira se saiba se Rüdiger retornará à seleção alemã. O experiente zagueiro central havia perdido os dois últimos convocatórios devido a uma lesão na coxa. Na tão comentada entrevista à revista kicker, Nagelsmann também não confirmou se convocará Rüdiger para os importantes amistosos contra a Suíça e Gana no final de março.
Nagelsmann enfatizou que a condição física de Rüdiger será, em última análise, determinante: “Antonio precisa estar 100% em forma e saudável. Se ele tiver aquelas dores que, por vezes, também sentia conosco, não vai atingir seu limite de desempenho, e isso não faz sentido. Mas ele está no caminho certo.”
Após sua lesão no joelho em janeiro, Rüdiger voltou a ser titular do Real desde meados de fevereiro. Contra o ManCity, ele jogou os 90 minutos completos.
Antionio Rüdiger: Estatísticas do Real Madrid nesta temporada
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Perguntas frequentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".