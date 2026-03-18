Pep Guardiola respondeu com um beijo: Antonio Rüdiger volta a causar polêmica no Real Madrid com uma cena curiosa

Seguiram-se cenas estranhas. Rüdiger e Guardiola também apertaram as mãos inicialmente, antes de o zagueiro se aproximar bastante do técnico do City. Quando Guardiola já estava prestes a se afastar, Rüdiger continuou segurando sua mão.

O sorriso amigável de Guardiola desapareceu, dando início a uma breve troca de palavras. Não há detalhes sobre o conteúdo da conversa. Os eventos que se seguiram, no entanto, sugerem que foi algo de natureza bastante séria. Primeiro, Nathan Ake empurrou Rüdiger levemente, antes que o técnico do Real, Álvaro Arbeloa, também interviesse e afastasse seu jogador de Guardiola com gestos enfáticos.

Enquanto Rüdiger olhava novamente para Guardiola, ele cobriu a boca com a mão. O ex-técnico do FC Bayern de Munique se afastou, fez uma careta e simulou um beijo em sua direção.