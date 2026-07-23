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Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Pedro comanda vitória do Flamengo e aumenta pressão por nova chance na seleção

Pedro
Flamengo
Brasileirão
L. Jardim
C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 9 marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, se isolou na artilharia do Brasileirão e reacendeu o debate sobre sua ausência na Copa

Pedro não deixa o assunto morrer, e faz bem em não deixar. Na noite desta quarta-feira, o centroavante do Flamengo marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, e se isolou na artilharia do Campeonato Brasileiro com 12 gols, superando Viveros, do Athletico-PR.

Com os gols em Chapecó, Pedro chegou a 22 na temporada de 2026 e se tornou o primeiro jogador da Série A a ultrapassar a marca de 20 gols no ano. São 27 participações diretas em gols em 34 partidas, uma a cada 84 minutos. E, naturalmente, voltou à tona a pergunta que uma parte do futebol brasileiro não consegue largar: por que ele ficou fora da Copa do Mundo?

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  • Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Em alta com Jardim

    O desempenho de Pedro não é coincidência, é resultado de um trabalho construído desde a chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo. Sem abrir mão da presença de área, o camisa 9 ganhou novas funções dentro do modelo de jogo do treinador português: mais liberdade para sair da área, participar da construção das jogadas e servir os companheiros.

    "O Jardim me pede muito isso: para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola no pivô, no meio-campo, para girar e criar a jogada. Graças a Deus, tenho feito bons jogos junto com toda a equipe", explicou o atacante após a partida.

    Os números confirmam a evolução. Desde a chegada de Jardim, Pedro soma 11 gols e três assistências em 14 partidas - 14 participações diretas em gols, exatamente uma por jogo. É a principal referência ofensiva do Rubro-Negro, e está entre os melhores atacantes do futebol brasileiro no momento.

    O próprio Jardim foi questionado sobre a ausência de Pedro na Copa, não entrou em polêmica, mas deixou recado para Ancelotti.

    "Eu seria deselegante se desse uma opinião sobre a convocação do Pedro, que já passou. No futuro, acredito que haverá muito mais convocações. O Ancelotti vai perceber que, se o Pedro for uma necessidade para a seleção, ele vai levá-lo."

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    Sonho com a seleção

    Pedro evitou a crítica direta, mas a mensagem veio no tom certo, dentro de campo e com palavras escolhidas.

    "Eu sempre falo que tenho que estar bem no Flamengo, e a seleção vai ser consequência desse trabalho que eu faço aqui. Estava como torcedor, torcendo pelo Brasil. Infelizmente não conseguimos, mas agora é começar um novo ciclo para 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o hexa que todo mundo quer."

    Pedro chega ao segundo semestre vivendo um dos melhores momentos da carreira. Enquanto mantiver esse nível, o debate sobre sua ausência na seleção será inevitável, e cada gol será um novo argumento.

    O Flamengo volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30, contra o São Paulo, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.

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