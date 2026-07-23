Pedro comanda vitória do Flamengo e aumenta pressão por nova chance na seleção

O desempenho de Pedro não é coincidência, é resultado de um trabalho construído desde a chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo. Sem abrir mão da presença de área, o camisa 9 ganhou novas funções dentro do modelo de jogo do treinador português: mais liberdade para sair da área, participar da construção das jogadas e servir os companheiros.

"O Jardim me pede muito isso: para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola no pivô, no meio-campo, para girar e criar a jogada. Graças a Deus, tenho feito bons jogos junto com toda a equipe", explicou o atacante após a partida.

Os números confirmam a evolução. Desde a chegada de Jardim, Pedro soma 11 gols e três assistências em 14 partidas - 14 participações diretas em gols, exatamente uma por jogo. É a principal referência ofensiva do Rubro-Negro, e está entre os melhores atacantes do futebol brasileiro no momento.

O próprio Jardim foi questionado sobre a ausência de Pedro na Copa, não entrou em polêmica, mas deixou recado para Ancelotti.

"Eu seria deselegante se desse uma opinião sobre a convocação do Pedro, que já passou. No futuro, acredito que haverá muito mais convocações. O Ancelotti vai perceber que, se o Pedro for uma necessidade para a seleção, ele vai levá-lo."