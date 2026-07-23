Pedro comanda vitória do Flamengo e aumenta pressão por nova chance na seleção

Pedro não deixa o assunto morrer, e faz bem em não deixar. Na noite desta quarta-feira, o centroavante do Flamengo marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, e se isolou na artilharia do Campeonato Brasileiro com 12 gols, superando Viveros, do Athletico-PR.
Com os gols em Chapecó, Pedro chegou a 22 na temporada de 2026 e se tornou o primeiro jogador da Série A a ultrapassar a marca de 20 gols no ano. São 27 participações diretas em gols em 34 partidas, uma a cada 84 minutos. E, naturalmente, voltou à tona a pergunta que uma parte do futebol brasileiro não consegue largar: por que ele ficou fora da Copa do Mundo?