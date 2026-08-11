Pedri: Este sonho era impossível

Pedri González voltou à sua cidade natal, Tegueste, onde nasceu na ilha de Tenerife, para ser homenageado após conquistar a Copa do Mundo com a seleção espanhola, poucas horas antes de se juntar aos treinos do Barcelona na preparação para a nova temporada.

Centenas de moradores da cidade se reuniram na praça San Marcos para receber o jogador do Barcelona, de 23 anos, e o local ficou repleto de camisas do Barça e da seleção espanhola, além de algumas camisas do Tegueste, enquanto um grande número de crianças levava o nome de Pedri nas costas, em uma cena que refletiu a dimensão do apreço que o jogador desfruta em sua cidade.

Pedri apareceu na sacada do prédio da prefeitura acompanhado de familiares e amigos, em meio a gritos e aplausos dos presentes, em uma homenagem descrita como algo que carrega para ele um grande valor especial, depois de retornar ao lugar que testemunhou o início de seu sonho no futebol, segundo informou o jornal Sport.