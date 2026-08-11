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Pedri: Este sonho era impossível

Pedri
Barcelona
La Liga
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

A estrela da Espanha revive momentos em que não acreditou

Pedri González voltou à sua cidade natal, Tegueste, onde nasceu na ilha de Tenerife, para ser homenageado após conquistar a Copa do Mundo com a seleção espanhola, poucas horas antes de se juntar aos treinos do Barcelona na preparação para a nova temporada.

Centenas de moradores da cidade se reuniram na praça San Marcos para receber o jogador do Barcelona, de 23 anos, e o local ficou repleto de camisas do Barça e da seleção espanhola, além de algumas camisas do Tegueste, enquanto um grande número de crianças levava o nome de Pedri nas costas, em uma cena que refletiu a dimensão do apreço que o jogador desfruta em sua cidade.

Pedri apareceu na sacada do prédio da prefeitura acompanhado de familiares e amigos, em meio a gritos e aplausos dos presentes, em uma homenagem descrita como algo que carrega para ele um grande valor especial, depois de retornar ao lugar que testemunhou o início de seu sonho no futebol, segundo informou o jornal Sport.

  • O sonho impossível: Pedri revive memórias da infância

    O meia relembrou memórias de sua infância, apontando que a quadra que sediou a homenagem era a mesma onde costumava jogar com os amigos, e disse: "Quando eu jogava com meus amigos na quadra, era impossível sonhar que eu venceria a Copa do Mundo".

    Pedri também falou sobre o outro lado de sua trajetória e os sacrifícios que o público não vê por trás de se chegar ao mais alto nível, especialmente porque começou a perseguir seu sonho desde muito jovem, o que às vezes o privou de passar tempo com sua família e amigos.

    E explicou: "Há muitas coisas que não são vistas, mas são momentos difíceis pelos quais você tem que passar se um dia quiser se tornar um jogador de futebol".

    Apesar de ter chegado ao topo do futebol mundial, Pedri afirmou que sua relação com sua cidade natal continua sendo parte essencial de sua identidade, e disse: "Sempre carrego o nome da minha cidade com orgulho", apontando que cresceu ali e aprendeu grande parte das coisas que moldaram sua personalidade e sua trajetória atual.

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  • Clima de final: um novo corte de cabelo que cumpre a promessa

    Pedri também relembrou os detalhes da conquista da Copa do Mundo e falou sobre os momentos que viveu durante a final, ressaltando que entrou em campo consciente do que era capaz de oferecer à equipe, mas que também pensava em sua família. E disse: "Eu tinha que correr por eles e pela Espanha".

    Ele comentou sobre o gol marcado por Ferran Torres, que contribuiu para selar a conquista da seleção espanhola sobre a Argentina, explicando que estava a cerca de 15 metros atrás do atacante quando viu a bola entrar nas redes, partindo imediatamente em direção aos companheiros para comemorar.

    E descreveu aquele momento dizendo: "Eu corria e pulava, e não acreditava no que via".

    A homenagem não ficou sem momentos divertidos, já que Pedri comentou sobre a história de seu cabelo e sua cor branca, que veio como cumprimento de uma "promessa" que fez a si mesmo após vencer a Copa do Mundo.

    Após o fim da homenagem, Pedri se despediu dos filhos de Tegueste rumo a Barcelona, onde se junta ao período de preparação para a nova temporada sob o comando de Hansi Flick, ao lado dos demais jogadores internacionais que se atrasaram para se juntar aos treinos, sendo eles Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Jules Koundé e Dani Olmo.

    Pedri começa sua sétima temporada com o Barcelona depois de ter se tornado, aos 23 anos, campeão do mundo com a Espanha.

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