O atacante Paulinho tranquilizou a torcida do Palmeiras após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último fim de semana.
Paulinho indica data para retorno e tranquiliza torcedores do Palmeiras
- Getty Images Sport
Problema revelado
Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (28), o camisa 10 afirmou que a lesão não é grave e projetou um retorno rápido aos gramados.
"Foi SÓ uma entorse, domingo estamos de volta", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.
A mensagem veio poucas horas depois de o Palmeiras confirmar o problema físico do atacante. O clube informou que a lesão não tem qualquer relação com a cirurgia realizada anteriormente por Paulinho durante o tratamento de uma fratura por estresse na tíbia.
Retorno gradual
Com isso, o atacante está fora da partida contra o Vitória, marcada para esta quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa do próprio jogador, no entanto, é estar à disposição para o duelo diante do Fortaleza, no domingo (2), pela Copa do Brasil.
Desde que voltou aos gramados, Paulinho vem sendo utilizado gradualmente pela comissão técnica e agora está liberado para atuar além de 45 minutos.
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