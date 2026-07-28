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Paulinho PalmeirasMarina Uezima/Folhapress
Pedro Augusto Dias

Paulinho indica data para retorno e tranquiliza torcedores do Palmeiras

Palmeiras
Palmeiras x Fortaleza
Fortaleza
Copa do Brasil
Paulinho

Atacante tranquilizou a torcida nas redes sociais e afirmou que espera voltar aos gramados no duelo contra o Fortaleza

O atacante Paulinho tranquilizou a torcida do Palmeiras após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último fim de semana.

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    Problema revelado

    Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (28), o camisa 10 afirmou que a lesão não é grave e projetou um retorno rápido aos gramados.

    "Foi SÓ uma entorse, domingo estamos de volta", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.

    A mensagem veio poucas horas depois de o Palmeiras confirmar o problema físico do atacante. O clube informou que a lesão não tem qualquer relação com a cirurgia realizada anteriormente por Paulinho durante o tratamento de uma fratura por estresse na tíbia.

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  • Retorno gradual

    Com isso, o atacante está fora da partida contra o Vitória, marcada para esta quarta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa do próprio jogador, no entanto, é estar à disposição para o duelo diante do Fortaleza, no domingo (2), pela Copa do Brasil.

    Desde que voltou aos gramados, Paulinho vem sendo utilizado gradualmente pela comissão técnica e agora está liberado para atuar além de 45 minutos.

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