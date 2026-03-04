Goal.com
Sandro Tonali Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduzido por

Paul Scholes está certo: Sandro Tonali É MELHOR do que Declan Rice e o substituto ideal do Manchester United para Casemiro

O Manchester United subiu para terceiro lugar na classificação da Premier League após garantir sua sexta vitória em sete jogos sob o comando de Michael Carrick no domingo, derrotando o Crystal Palace por 2 a 1 no Old Trafford. Embora Benjamin Sesko e Bruno Fernandes tenham merecidamente dominado as manchetes após marcarem gols, o excelente trabalho de Casemiro no meio-campo também foi essencial para a vitória, o que se tornou uma constante para o renascido Red Devils desde o início do ano.

Depois de Fernandes, que tem sido inegavelmente a força motriz como capitão e craque extraordinário, Casemiro deve ser considerado o jogador do United da temporada até agora. O jogador de 34 anos voltou no tempo para interromper jogadas e iniciar ataques à vontade, além de contribuir com sete gols, representando uma ameaça particularmente séria em jogadas ensaiadas.

Tudo isso faz você se perguntar por que o United decidiu não renovar o contrato do jogador da seleção brasileira por mais um ano. O futebol definitivamente ainda não abandonou Casemiro, como até mesmo Jamie Carragher teve que admitir nas últimas semanas. 

O United está supostamente ansioso para trazer um jogador mais jovem para jogar ao lado de Kobbie Mainoo no meio-campo, o que é lógico quando se planeja o sucesso futuro. No entanto, substituir esta versão de Casemiro, quase uma cópia fiel do talismã conquistador que ele era no Real Madrid, é uma tarefa extremamente difícil.

No entanto, há um homem que pode estar à altura da tarefa. De acordo com oTelegraph, Sandro Tonali está no topo da lista de desejos do United, com o agente do astro do Newcastle tendo afirmado recentemente que o italiano está considerando suas opções antes da janela de transferências do verão. Se os dirigentes do Old Trafford estão realmente empenhados em conquistar o título da Premier League até 2028, devem concentrar-se em Tonali como seu alvo prioritário, até porque ele chegaria ao Old Trafford com o apoio de uma lenda do clube. 

  • Tonali-RiceGetty/GOAL

    Melhor do que arroz

    O mesmo relatório acrescenta que o United também mantém interesse no astro do Nottingham Forest, Elliot Anderson, e no meia-atacante do Crystal Palace, Adam Wharton, ambos candidatos à Copa do Mundo pela Inglaterra e entre os meio-campistas mais impressionantes da primeira divisão. No entanto, nenhum deles oferece o jogo completo de Tonali.

    O italiano é um jogador ágil, bom na recuperação de bola e na criação de jogadas, o típico híbrido de meio-campista 6/8 do Newcastle, que é exatamente o que Casemiro representa para o United. Como um técnico de elite e um excelente leitor de jogo, Tonali desempenha um papel vital tanto na quebra de defesas obstinadas quanto na proteção da sua própria equipe. 

    Paul Scholes acredita que ele é o melhor da sua classe, mesmo à frente de Declan Rice, a contratação mais cara da história do Arsenal, que é considerado o favorito para ganhar o prêmio de Jogador do Ano da PFA em 2025-26.

    “Acho que ele é melhor que Rice”, disse o ex-criador-chefe do United sobre Tonali no início da temporada no The Overlap, apresentado pela Sky Bet. “Gosto muito do Rice, não me interpretem mal, acho que ele tem tudo. Às vezes, ele dá alguns toques a mais na bola e tenta parecer um pouco mais estiloso do que o necessário. Ele pode fazer tudo, mas acho que não faz o suficiente. Prefiro Tonali.”

    Em outras palavras, Tonali é mais refinado do que Rice, o que é difícil discordar. Scholes sempre pareceu estar um passo à frente de seus adversários como um passador magistral com um senso de posicionamento incomparável, e provavelmente vê mais de si mesmo em Tonali. Gols são a única coisa que falta no jogo do jogador de 25 anos, mas isso se deve principalmente às fraquezas do Newcastle como um coletivo. Ele tem todas as qualidades necessárias para substituir Casemiro no curto prazo e, potencialmente, ofuscar o brasileiro no futuro.

  • Newcastle United FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Vale a pena correr o risco

    O United terá que agir rapidamente se Tonali se destacar como candidato a meio-campista. Ele foi fortemente associado ao Arsenal no último dia da janela de transferências de inverno, enquanto o Telegraph relata que o Manchester City está acompanhando seu progresso e a Juventus pode tentar trazê-lo de volta à Série A.

    Ele não sairá barato, dada a demanda e sua idade. Quando se considera o fato de que Rice, Moises Caicedo e Enzo Fernandez foram contratados por valores superiores a £ 100 milhões (US$ 134 milhões), é lógico que o Newcastle exija o mesmo por Tonali, que inicialmente se juntou ao clube vindo do AC Milan por apenas £ 55 milhões (US$ 72 milhões) no verão de 2023. Ele também assinou um novo contrato no St James' Park enquanto cumpria sua suspensão de 10 meses por violar as regras de apostas italianas, o que o vincula ao Magpies até 2029, com a opção de um ano extra.

    Não há como o United negociar qualquer tipo de acordo com desconto, mas isso também vale para os casos de Anderson e Wharton. Se eles vão desembolsar uma quantia de nove dígitos, Tonali é o que apresenta menos risco, com sua vasta experiência na Liga dos Campeões e status de jogador da seleção italiana com 30 partidas disputadas.

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Pense ano a ano”

    O United também pode se animar com as declarações públicas de Tonali sobre seu futuro. Em novembro, o jogador formado na academia do Brescia não descartou a possibilidade de deixar o Newcastle um dia, dizendo ao The i: “Sabe, no futebol você precisa pensar ano a ano. Não quero dizer que quero ficar aqui por 10 anos e que em dois, três, quatro [ou] cinco anos vou embora.”

    Ele continuou: “Quero pensar, apenas por mim, ano a ano. Isso é futebol. O último verão foi difícil para nós, para Alex [Isak], mas isso é futebol. Se você tem uma opção para sua vida, para outro time, precisa pensar em tudo. Não quero dizer ‘Sim, quero ficar aqui por 10 anos’, mas agora estou feliz aqui. Não penso em nenhum outro time.”

    Não seria surpresa se essa última frase não fosse mais verdadeira depois do interesse que ele gerou na janela de janeiro. Isak manteve uma postura semelhante quando era o principal jogador do Newcastle e, por fim, entrou em greve para forçar sua transferência para o Liverpool. Se os maiores clubes do mundo fizerem ofertas formais por Tonali, é natural que ele mude de ideia, especialmente enquanto o ambicioso projeto do Magpies continua vacilante.

  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sem progresso

    Apesar do declínio significativo na era pós-Sir Alex Ferguson, o United ainda conquistou seis troféus nos últimos 13 anos, incluindo a FA Cup de 2024. São cinco a mais que o Newcastle, cujo sucesso na Carabao Cup da última temporada encerrou uma espera de 70 anos por um título nacional.

    Apesar de todo o progresso que os Magpies fizeram desde a aquisição do clube por 300 milhões de libras (402 milhões de dólares) com o apoio da Arábia Saudita em 2021 e a subsequente chegada de Eddie Howe como treinador principal, eles ainda estão muito longe de disputar os maiores prêmios. De fato, o sucesso na League Cup não serviu de trampolim para conquistas maiores, com o Newcastle ocupando a 13ª posição na Premier League a 10 jogos do fim da temporada atual. 

    O time também será um grande azarão quando enfrentar o Manchester City na quinta rodada da FA Cup e o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Newcastle parece estar retrocedendo, e manter jogadores como Tonali se tornará cada vez mais difícil se isso não mudar.

    Para preocupação da torcida do Toon Army, Howe pareceu admitir isso ao abordar a situação de Tonali no mês passado. Questionado se as especulações sobre uma transferência poderiam incomodar o italiano, Howe disse aos repórteres: “Acho que não, mas muitas coisas acontecem sem o meu conhecimento. Isso me surpreenderia [se Tonali ficasse incomodado], mas nossos melhores jogadores sempre atrairão o interesse de outros clubes — essa é a realidade do futebol. Queremos manter nosso grupo unido, queremos ser progressistas e Sandro tem um papel importante nisso. Considerando tudo isso, não vejo nenhum problema, mas não controlo tudo.”

  • michael-carrick(C)Getty Images

    Os bons tempos estão de volta

    Em contraste, tudo parece estar novamente otimista em Old Trafford. Ruben Amorim merece algum crédito por isso, depois de resolver os problemas do United na baliza e no ataque com as contratações de Senne Lammens, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha, sem mencionar o fim da cultura tóxica do poder dos jogadores no clube com a saída de Antony, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho e Marcus Rashford, mas as táticas teimosas do português tornaram sua saída em janeiro inevitável.

    Carrick começou a extrair todo o potencial do elenco e há uma sensação real de que o time está ganhando impulso. O United merecidamente levou a melhor sobre o City e o Arsenal, que disputam o título, nos dois primeiros jogos de Carrick no comando, além de ter mostrado capacidade de vencer mesmo jogando mal nas duas últimas partidas contra o Palace e o Everton. 

    Embora provavelmente seja tarde demais para disputar o título da Premier League, o United estará bem posicionado para emergir como um verdadeiro candidato na próxima temporada, seja com Carrick continuando de onde parou, seja com alguém do tipo Carlo Ancelotti ou Thomas Tuchel construindo sobre as bases que ele estabeleceu. Os Red Devils também serão capazes de atrair os melhores jogadores nacionais e estrangeiros para dar o próximo passo, incluindo Tonali.

    Ele poderia ser um parceiro ainda melhor para Mainoo no meio-campo, com sua calma sob pressão e energia para cobrir mais espaço do que Casemiro. O United precisaria apenas de uma ou duas contratações em outras posições para disputar vários títulos. É um momento emocionante para embarcar no navio do United, e ninguém poderia culpar Tonali se ele abandonasse o navio que está afundando em St James' Park.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Pirlo do United?

    A viagem do United a Tyneside na quarta-feira pode ser a última chance para Tonali. A história recente também está do lado do Newcastle, que venceu três dos últimos quatro confrontos em casa contra os Red Devils, além de um empate. 

    No entanto, a confiança está em baixa no time de Howe. O Newcastle conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos do campeonato, com o último revés sendo uma derrota por 3 a 2 para o Everton no sábado. A carga de trabalho de Tonali também aumentou devido à ausência do capitão Bruno Guimarães, que está lesionado. 

    Seus melhores esforços podem novamente ser em vão contra um time do United em ascensão, funcionando quase no máximo. Se o Newcastle sofrer outra derrota, Tonali pode acabar de olho nas instalações do Old Trafford como uma possível nova base. 

    O United, por sua vez, pode ser atraído pela perspectiva de garantir seu primeiro megastar da Itália. Tonali é há muito comparado ao ícone da Azzurri, Andrea Pirlo, algo que Howe destacou na temporada passada.

    “Quando vi Sandro jogar pela primeira vez, havia semelhanças evidentes com Pirlo, sem dúvida — e não é apenas o cabelo. Há mais do que isso”, disse Howe. “Ele definitivamente tem qualidades semelhantes em termos de constituição física e estilo, mas acho que o que diferencia Sandro de qualquer outra pessoa é que ele consegue fazer todas essas coisas técnica e taticamente, e parece muito bom, mas é também o seu atletismo, a sua capacidade de correr. Sim, há comparações óbvias em termos de técnica, passes e tudo o resto, mas acho que é isso que o diferencia.”

    Um Pirlo moderno que consegue correr sem parar durante 90 minutos é exatamente o que o United precisa. Em termos de contratações de peso, não haveria nenhuma melhor no verão.

