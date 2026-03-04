Paul Scholes está certo: Sandro Tonali É MELHOR do que Declan Rice e o substituto ideal do Manchester United para Casemiro

Depois de Fernandes, que tem sido inegavelmente a força motriz como capitão e craque extraordinário, Casemiro deve ser considerado o jogador do United da temporada até agora. O jogador de 34 anos voltou no tempo para interromper jogadas e iniciar ataques à vontade, além de contribuir com sete gols, representando uma ameaça particularmente séria em jogadas ensaiadas.

Tudo isso faz você se perguntar por que o United decidiu não renovar o contrato do jogador da seleção brasileira por mais um ano. O futebol definitivamente ainda não abandonou Casemiro, como até mesmo Jamie Carragher teve que admitir nas últimas semanas.

O United está supostamente ansioso para trazer um jogador mais jovem para jogar ao lado de Kobbie Mainoo no meio-campo, o que é lógico quando se planeja o sucesso futuro. No entanto, substituir esta versão de Casemiro, quase uma cópia fiel do talismã conquistador que ele era no Real Madrid, é uma tarefa extremamente difícil.

No entanto, há um homem que pode estar à altura da tarefa. De acordo com oTelegraph, Sandro Tonali está no topo da lista de desejos do United, com o agente do astro do Newcastle tendo afirmado recentemente que o italiano está considerando suas opções antes da janela de transferências do verão. Se os dirigentes do Old Trafford estão realmente empenhados em conquistar o título da Premier League até 2028, devem concentrar-se em Tonali como seu alvo prioritário, até porque ele chegaria ao Old Trafford com o apoio de uma lenda do clube.