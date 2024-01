Onde assistir a Paris x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Champions League feminina 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Estádio Charléty; veja como acompanhar na TV e na internet

Paris e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (30), a partir das 14h45 (de Brasília), no Estádio Charléty, pela sexta rodada da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e no YouTube do DAZN Brasil, com narração em português (veja a programação completa aqui).

Com três vitórias e dois empates, o Chelsea permanece invicto na Liga dos Campeões feminina. Liderando o Grupo D com 11 pontos, a equipe já garantiu sua vaga nas quartas de final. Em busca do inédito título, as jogadoras inglesas chegaram às semifinais na última temporada, porém, foram eliminadas pelo atual campeão Barcelona.

Do outro lado, o Paris garante a classificação para a próxima fase se vencer o Chelsea e o Hacken não bater o Real Madrid. No momento, a equipe ocupa a terceira posição do Grupo D, com sete pontos. Até aqui, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.