Parece que ele quer "a todo custo contratar" David Alaba: Oliver Glasner já teria decidido qual será seu próximo clube

Para a missão de reconstrução, o técnico parece já ter um plano bem definido em mente. E isso inclui uma contratação de peso: segundo informações da Gazzetta dello Sport, Glasner quer a todo custo trazer o capitão da seleção austríaca, David Alaba, para Milão.

O versátil zagueiro do Real Madrid deve se tornar o novo líder da defesa no San Siro. No entanto, a contratação não é isenta de riscos: Alaba vem enfrentando sérios problemas com lesões desde a temporada 2023/24. Além de uma ruptura do ligamento cruzado, o jogador de Viena também tem sofrido repetidamente com problemas musculares e meniscais de longa duração.

Apesar disso, Glasner está totalmente convencido das qualidades de seu compatriota. Assim, mesmo com o óbvio fator de risco, Alaba seria um reforço valioso apenas por sua experiência internacional e liderança.

O zagueiro parece ter forçado recentemente sua saída de Madri ou, pelo menos, está sendo ativamente colocado no mercado. O austríaco já foi oferecido a vários clubes. Um detalhe especialmente bombástico: o Inter de Milão, arquirrival do Milan, também estaria entre os clubes contatados, conforme relata a Gazzetta.

Ao mesmo tempo, o Milan está prestes a passar por uma completa reformulação de pessoal, que vai além do banco de reservas. Atualmente, mudanças estruturais profundas estão sendo discutidas nos bastidores do clube. Um nome surge repetidamente: segundo o Corriere dello Sport, o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, continua sendo considerado um candidato em potencial para um papel de destaque no clube. Rangnick é cotado para assumir o cargo de novo diretor técnico.