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Jochen Tittmar

Traduzido por

Parece que ele quer "a todo custo contratar" David Alaba: Oliver Glasner já teria decidido qual será seu próximo clube

Campeonato Italiano
Mercado da bola
Milan
O. Glasner
R. Rangnick
D. Alaba

Segundo o Corriere dello Sport, Oliver Glasner está prestes a assumir o cargo de técnico do AC Milan e já teria dado sua aprovação preliminar. Para a defesa, ele aparentemente planeja uma contratação de peso: David Alaba.

Segundo informações do jornal esportivo italiano, já na última segunda-feira ocorreram novas negociações entre o clube de Milão e o austríaco de 51 anos. Essas conversas teriam sido totalmente positivas.

  • Para Glasner, o cargo na capital da moda parece ser, sem dúvida, a opção ideal: o ex-técnico de sucesso do Eintracht Frankfurt e do Crystal Palace teria deliberadamente optado por recusar outras propostas disponíveis no mercado. 

    Assim, entre outros, o tradicional clube holandês Feyenoord de Roterdã ficou de fora. Os holandeses também demonstraram grande interesse em contratá-lo, mas não tiveram sucesso na tentativa de atrair o técnico nascido em Salzburgo.

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  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Cardinale e Ibrahimovic devem decidir o destino de Glasner

    No entanto, o acordo ainda não está fechado. Diz-se que a palavra final nas negociações cabe agora ao proprietário do Milan, Gerry Cardinale, e ao influente assessor Zlatan Ibrahimovic. Se a dupla aprovar a contratação, nada mais impedirá a transferência. 

    Em Milão, espera-se que a chegada do austríaco traga, acima de tudo, uma mudança radical na tática. Glasner é explicitamente valorizado pelos dirigentes do AC Milan por sua filosofia de jogo intensa. Sua abordagem tática baseia-se em um pressing alto, na recuperação rápida da bola após transições e em uma intensidade de jogo constantemente elevada.

    Isso contrasta drasticamente com a filosofia mais recente do clube. Sob o comando do até então técnico do Milan, Massimiliano Allegri, a equipe atuava de forma cada vez mais defensiva — um estilo que, no fim das contas, não foi coroado de sucesso. O resultado desse estilo de jogo destrutivo: os Rossoneri não conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões na última temporada. Agora, Glasner deve despertar o gigante adormecido e levá-lo de volta à competição de elite.

  • Glasner parece querer trazer Alaba para Milão

    Para a missão de reconstrução, o técnico parece já ter um plano bem definido em mente. E isso inclui uma contratação de peso: segundo informações da Gazzetta dello Sport, Glasner quer a todo custo trazer o capitão da seleção austríaca, David Alaba, para Milão. 

    O versátil zagueiro do Real Madrid deve se tornar o novo líder da defesa no San Siro. No entanto, a contratação não é isenta de riscos: Alaba vem enfrentando sérios problemas com lesões desde a temporada 2023/24. Além de uma ruptura do ligamento cruzado, o jogador de Viena também tem sofrido repetidamente com problemas musculares e meniscais de longa duração.

    Apesar disso, Glasner está totalmente convencido das qualidades de seu compatriota. Assim, mesmo com o óbvio fator de risco, Alaba seria um reforço valioso apenas por sua experiência internacional e liderança. 

    O zagueiro parece ter forçado recentemente sua saída de Madri ou, pelo menos, está sendo ativamente colocado no mercado. O austríaco já foi oferecido a vários clubes. Um detalhe especialmente bombástico: o Inter de Milão, arquirrival do Milan, também estaria entre os clubes contatados, conforme relata a Gazzetta

    Ao mesmo tempo, o Milan está prestes a passar por uma completa reformulação de pessoal, que vai além do banco de reservas. Atualmente, mudanças estruturais profundas estão sendo discutidas nos bastidores do clube. Um nome surge repetidamente: segundo o Corriere dello Sport, o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, continua sendo considerado um candidato em potencial para um papel de destaque no clube. Rangnick é cotado para assumir o cargo de novo diretor técnico.