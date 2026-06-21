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Luis Felipe Gonçalves

Paquetá celebra volta de Neymar e comenta ausência de Raphinha na seleção

Brasil
L. Paqueta
Neymar
Vinicius Junior
Raphinha
Copa do Mundo

Meia fala sobre recuperação de Neymar, lamenta lesão de Raphinha e valoriza entrosamento com Vini Jr. em meio à reta final da fase de grupos da Copa do Mundo

Lucas Paquetá foi o escolhido para abrir a semana de entrevistas da seleção brasileira neste domingo (21) e abordou alguns dos principais temas do momento na equipe de Carlo Ancelotti. Entre eles, a recuperação de Neymar, a ausência de Raphinha por lesão e a conexão dentro de campo com Vinicius Junior.

Autor de uma assistência e peça importante na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o meio-campista destacou o ambiente positivo criado pelo retorno gradual do camisa 10 aos trabalhos com o grupo e demonstrou confiança na evolução da equipe ao longo da Copa do Mundo.

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    Volta de Neymar

    A principal novidade da atividade deste domingo foi a participação de Neymar em seu primeiro treino completo com o restante do elenco desde que iniciou o processo de recuperação da lesão na panturrilha direita.

    Paquetá comemorou o retorno do companheiro e ressaltou o peso que o camisa 10 possui dentro e fora de campo para a seleção.

    "Estamos todos felizes com a volta dele, treinando novamente e estando em campo conosco. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, tem uma história linda aqui e ainda pode nos ajudar muito. Estamos felizes por ele e esperamos que possa voltar a jogar o quanto antes."

    O meia também comentou a possibilidade de esta ser a última Copa do Mundo da carreira de Neymar e destacou a responsabilidade do grupo em tentar transformar o sonho do título em realidade.

    "A gente lutou muito para chegar até aqui. Representar o Brasil em uma Copa vai muito além das cinco estrelas. Temos orgulho da nossa história e queremos fazer o nosso melhor para realizar esse sonho."

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  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vini Jr. e partida contra o Haiti

    Paquetá também falou sobre sua relação com Vinicius Junior, construída desde os tempos de Flamengo e fortalecida ao longo dos anos na seleção brasileira.

    Os dois voltaram a atuar juntos na vitória sobre o Haiti e seguem sendo figuras importantes no esquema montado por Carlo Ancelotti.

    "Temos uma amizade muito bonita e muito antiga. Vi o Vini ainda muito novo no Flamengo e criamos uma ligação especial. É um cara que admiro muito e viver mais uma Copa do Mundo ao lado dele é algo muito especial."

    Além da parceria com o atacante do Real Madrid, Paquetá avaliou positivamente a atuação coletiva da equipe na última rodada.

    "Foi um jogo dentro daquilo que esperávamos. Conseguimos melhorar a qualidade técnica, controlar mais a bola e construir uma vitória importante. É um resultado que traz confiança para a sequência da competição."

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    Lesão de Raphinha

    Outro assunto abordado pelo camisa 8 foi a lesão muscular de Raphinha, confirmada após a vitória sobre o Haiti. O atacante deixou o campo ainda no primeiro tempo e preocupa a comissão técnica para a sequência do Mundial. Paquetá lamentou a situação e reforçou o apoio do grupo ao companheiro.

    "Todos ficamos tristes. O Rapha principalmente, porque ninguém quer passar por uma situação dessas em uma Copa do Mundo. Mas ele tem o abraço de todo o grupo e sabe que estamos ao lado dele."

    O meio-campista destacou ainda a importância do atacante para o funcionamento da equipe e acredita que o elenco tem opções para suprir a ausência enquanto ele se recupera.

    "Ele é um jogador fundamental para nós. Vem de temporadas incríveis e crescendo cada vez mais dentro da seleção. Quando um atleta desse nível fica fora, precisamos nos reorganizar rapidamente. Mas confiamos muito nas escolhas do professor e em quem entrar para substituí-lo."

    Paquetá também revelou confiança em uma recuperação rápida do companheiro.

    "A gente já vê o Rapha trabalhando forte para voltar o quanto antes. Conhecemos a dedicação dele e sabemos que fará tudo o que estiver ao alcance para estar novamente conosco. Estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível."

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