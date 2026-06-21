Paquetá celebra volta de Neymar e comenta ausência de Raphinha na seleção

A principal novidade da atividade deste domingo foi a participação de Neymar em seu primeiro treino completo com o restante do elenco desde que iniciou o processo de recuperação da lesão na panturrilha direita.

Paquetá comemorou o retorno do companheiro e ressaltou o peso que o camisa 10 possui dentro e fora de campo para a seleção.

"Estamos todos felizes com a volta dele, treinando novamente e estando em campo conosco. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, tem uma história linda aqui e ainda pode nos ajudar muito. Estamos felizes por ele e esperamos que possa voltar a jogar o quanto antes."

O meia também comentou a possibilidade de esta ser a última Copa do Mundo da carreira de Neymar e destacou a responsabilidade do grupo em tentar transformar o sonho do título em realidade.

"A gente lutou muito para chegar até aqui. Representar o Brasil em uma Copa vai muito além das cinco estrelas. Temos orgulho da nossa história e queremos fazer o nosso melhor para realizar esse sonho."