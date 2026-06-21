Paquetá celebra volta de Neymar e comenta ausência de Raphinha na seleção

Outro assunto abordado pelo camisa 8 foi a lesão muscular de Raphinha, confirmada após a vitória sobre o Haiti. O atacante deixou o campo ainda no primeiro tempo e preocupa a comissão técnica para a sequência do Mundial. Paquetá lamentou a situação e reforçou o apoio do grupo ao companheiro.
"Todos ficamos tristes. O Rapha principalmente, porque ninguém quer passar por uma situação dessas em uma Copa do Mundo. Mas ele tem o abraço de todo o grupo e sabe que estamos ao lado dele."
O meio-campista destacou ainda a importância do atacante para o funcionamento da equipe e acredita que o elenco tem opções para suprir a ausência enquanto ele se recupera.
"Ele é um jogador fundamental para nós. Vem de temporadas incríveis e crescendo cada vez mais dentro da seleção. Quando um atleta desse nível fica fora, precisamos nos reorganizar rapidamente. Mas confiamos muito nas escolhas do professor e em quem entrar para substituí-lo."
Paquetá também revelou confiança em uma recuperação rápida do companheiro.
"A gente já vê o Rapha trabalhando forte para voltar o quanto antes. Conhecemos a dedicação dele e sabemos que fará tudo o que estiver ao alcance para estar novamente conosco. Estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível."