Palmeiras revela seis propostas por joia do feminino e projeta venda histórica

Destaque do Palmeiras e uma das principais artilheiras do Brasileirão Feminino, Tainá Maranhão se tornou um dos nomes mais valorizados do mercado internacional no futebol feminino. Aos 21 anos, vivendo sua terceira temporada no clube e consolidada como peça fundamental no crescimento alviverde, a atacante já desperta o interesse de gigantes do exterior.

Segundo o diretor de futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão, a atleta recebeu propostas oficiais de clubes de diferentes países, mas o clube não pretende negociá-la neste momento, mesmo com a possibilidade de concretizar a maior venda da história do futebol feminino mundial.