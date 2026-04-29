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Tainá MaranhãoCesar Greco / Palmeiras
Gabriel Marin

Palmeiras revela seis propostas por joia do feminino e projeta venda histórica

T. Maranhao
Palmeiras

Jogadora desperta interesse de clubes da Espanha, México, Estados Unidos e Inglaterra, mas Verdão descarta negociação imediata e aposta em projeto esportivo para manter atacante

Destaque do Palmeiras e uma das principais artilheiras do Brasileirão Feminino, Tainá Maranhão se tornou um dos nomes mais valorizados do mercado internacional no futebol feminino. Aos 21 anos, vivendo sua terceira temporada no clube e consolidada como peça fundamental no crescimento alviverde, a atacante já desperta o interesse de gigantes do exterior.

Segundo o diretor de futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão, a atleta recebeu propostas oficiais de clubes de diferentes países, mas o clube não pretende negociá-la neste momento, mesmo com a possibilidade de concretizar a maior venda da história do futebol feminino mundial.

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  • Tainá MaranhãoCesar Greco / Palmeiras

    Propostas oficiais por Tainá Maranhão

    Durante entrevista à getv, Alberto Simão revelou que a atacante está no radar de equipes de alto nível do cenário internacional. Ao todo, são seis propostas formais envolvendo clubes da Europa, América do Norte e América Latina.

    "Um clube espanhol, um mexicano, três americanos e um inglês. São propostas oficiais".

    A valorização da atacante é reflexo direto de sua evolução técnica e de sua importância no elenco palmeirense. Desde a última temporada, Tainá Maranhão se consolidou como uma das protagonistas da equipe e hoje disputa a artilharia do Campeonato Brasileiro Feminino.

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  • Tainá MaranhãoCesar Greco / Palmeiras

    Palmeiras projeta maior venda da história do futebol feminino

    O dirigente foi além e afirmou que, caso o clube optasse pela negociação, a venda poderia se tornar a maior da história do futebol feminino mundial: "A Maranhão já tem a maior venda do mundo. Seria a maior venda do mundo".

    Atualmente, o recorde pertence à meio-campista Grace Geyoro, negociada do Paris Saint-Germain para o London City por 1,93 milhão de dólares, cerca de R$ 9,6 milhões na cotação atual.

    O próprio Palmeiras já aparece entre as maiores negociações do futebol feminino. Em outubro do ano passado, o clube entrou no top 10 mundial ao vender Amanda Gutierres para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por 1,1 milhão de dólares, além de bônus, ocupando a quinta colocação do ranking.

  • Brazil v Uruguay - Copa America Femenina 2025: SemifinalsGetty Images Sport

    Venda anterior ajudou na estrutura do clube

    O valor arrecadado com a saída de Amanda Gutierres foi utilizado pelo Palmeiras para fortalecer a estrutura do futebol feminino. O investimento foi destinado à construção do Centro de Excelência exclusivo para a modalidade.

    A nova estrutura, considerada um marco importante para o desenvolvimento do departamento, tem previsão de entrega ainda nesta semana e será oficialmente inaugurada em evento especial promovido pelo clube.

    O movimento reforça a estratégia do Verdão de não apenas negociar atletas em alta, mas transformar essas operações em crescimento estrutural e esportivo.

  • Tainá MaranhãoLívia Villas Boas/CBF

    Verdão aposta em projeto de longo prazo

    Apesar do assédio internacional e da possibilidade de uma venda histórica, o Palmeiras deixa claro que a prioridade é manter Tainá Maranhão no elenco.

    Segundo Alberto Simão, o clube entende que a permanência da atacante ainda é o melhor caminho para sua evolução profissional, especialmente pensando em seleção brasileira e futuras disputas de Copa do Mundo.

    "A gente entende, não pelo valor, que o Palmeiras é muito importante para ela ainda para buscar oportunidade de seleção, continuar fazendo história no clube e fazer uma grande Copa do Mundo".

    O dirigente reforçou que não existe, neste momento, um preço estabelecido para a saída da jogadora: "Não existe hoje um valor para a Maranhão. A gente fala que ela não sai do Palmeiras, existe um projeto para ela".

    Mais do que uma decisão financeira, o Palmeiras trata a permanência de suas principais atletas como parte de um planejamento esportivo sólido.

    Alberto Simão destacou que jogadoras como Tainá Maranhão entendem que permanecer no clube pode ser o melhor passo para a carreira neste momento. "Não nos interessa agora desfazer de grandes jogadoras. Nos interessa fortalecer o time".

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