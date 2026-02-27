Palmeiras questiona versão da arbitragem sobre cartão vermelho a Abel Ferreira

O Palmeiras formalizou uma forte contestação contra a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima após a partida contra o Fluminense, vencida pelo Verdão por 2 a 1 na Arena Barueri. O ponto central da discórdia é a expulsão do técnico Abel Ferreira, ocorrida após o encerramento do jogo. O clube alega que o relato contido na súmula oficial é fantasioso e não reflete o comportamento do treinador no gramado.

Segundo o documento assinado pelo árbitro, Abel teria sido expulso por proferir ofensas e bater palmas de forma irônica em direção à equipe de arbitragem. No entanto, o departamento jurídico do Palmeiras e o próprio treinador sustentam que as imagens da transmissão provam o contrário: Abel estava comemorando a vitória com seus jogadores e o gesto de aplauso foi direcionado ao zagueiro Murilo, e não ao juiz.

O clima de indignação no Alviverde é acentuado pelo fato de o clube considerar que existe um critério diferenciado e mais rigoroso aplicado aos seus profissionais. Com a apresentação de vídeos que contradizem a versão do árbitro, o Palmeiras busca não apenas anular possíveis ganchos maiores no tribunal, mas também exigir maior transparência e veracidade nos relatos oficiais das partidas.