Joaquim Lira Viana

Palmeiras questiona versão da arbitragem sobre cartão vermelho a Abel Ferreira

Clube alviverde contesta relato de súmula e aponta inconsistências na expulsão de seu treinador

O Palmeiras formalizou uma forte contestação contra a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima após a partida contra o Fluminense, vencida pelo Verdão por 2 a 1 na Arena Barueri. O ponto central da discórdia é a expulsão do técnico Abel Ferreira, ocorrida após o encerramento do jogo. O clube alega que o relato contido na súmula oficial é fantasioso e não reflete o comportamento do treinador no gramado.

Segundo o documento assinado pelo árbitro, Abel teria sido expulso por proferir ofensas e bater palmas de forma irônica em direção à equipe de arbitragem. No entanto, o departamento jurídico do Palmeiras e o próprio treinador sustentam que as imagens da transmissão provam o contrário: Abel estava comemorando a vitória com seus jogadores e o gesto de aplauso foi direcionado ao zagueiro Murilo, e não ao juiz.

O clima de indignação no Alviverde é acentuado pelo fato de o clube considerar que existe um critério diferenciado e mais rigoroso aplicado aos seus profissionais. Com a apresentação de vídeos que contradizem a versão do árbitro, o Palmeiras busca não apenas anular possíveis ganchos maiores no tribunal, mas também exigir maior transparência e veracidade nos relatos oficiais das partidas.

  • Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que diz a nota do Palmeiras

    Em nota oficial, o clube escreveu: 

    "O relato sobre os motivos da expulsão do técnico Abel Ferreira contido na súmula do jogo entre Palmeiras e Fluminense, pelo Brasileirão, não condiz com a realidade dos fatos.

    Imagens da Análise de Desempenho do clube mostram que, após a partida, o treinador discutiu, sim, com o quarto árbitro Luiz Tisne, mas não se dirigiu à auxiliar Fernanda Gomes Antunes. Tampouco o comandante alviverde bateu “palmas de forma irônica e debochada” em direção aos integrantes da equipe de arbitragem – na verdade, ele aplaudiu o zagueiro Murilo antes de cumprimentá-lo pela vitória.

    Como se não bastasse, as imagens deixam claro que Abel, em momento algum, “teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo”, como descreve a súmula. Demonstram, também, que o árbitro principal do confronto, Felipe Fernandes de Lima, não viu a discussão entre o técnico e o quarto árbitro – a decisão de punir o treinador foi tomada com base, exclusivamente, no relato feito por Luiz Tisne por meio do sistema de comunicação eletrônica.

    A súmula do jogo é um documento importante e precisa se guiar somente pelos fatos ocorridos, sem imprecisões ou exageros que possam ocultar a verdade."

  • Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para o Palmeiras?

    O Palmeiras agora se prepara para o decisivo clássico contra o São Paulo, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. O Choque-Rei será disputado neste domingo, 1º de março, às 20h30, na Arena Barueri. Por ter feito uma melhor campanha da fase de grupos, o Verdão tem o mando de campo na busca pela vaga na final.

    Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Verdão será contra o Vasco. A partida está marcada para o dia 12 de março (quinta-feira), às 19h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, devido ao cartão vermelho recebido, Abel Ferreira deverá cumprir suspensão automática nesta partida caso a punição seja mantida.

