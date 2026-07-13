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Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Palmeiras ou Europa? Danilo entra em semana decisiva para definir futuro

Danilo
Botafogo
Palmeiras

Volante do Botafogo intensifica conversas com o mercado após a Copa do Mundo e vive indefinição entre um retorno ao Palmeiras ou uma nova oportunidade no futebol europeu

O futuro de Danilo deve começar a ser definido nos próximos dias. Após um período de descanso depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o volante e seus representantes iniciam uma semana considerada decisiva para encaminhar a próxima etapa da carreira. O objetivo é intensificar as conversas com clubes interessados e buscar um acordo com o Botafogo antes da abertura da janela de transferências.

Principal ativo do elenco alvinegro, Danilo é tratado como uma das principais oportunidades de receita para o clube, que atravessa um momento financeiro delicado. Embora a prioridade da diretoria siga sendo uma negociação para o futebol europeu, o mercado brasileiro ganhou força nas últimas semanas, principalmente após a investida do Palmeiras.

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  • Botafogo v Racing Club - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Botafogo mantém preferência por venda ao exterior

    Desde o início da temporada, o Botafogo recebeu consultas e sondagens de diversos clubes interessados em Danilo. A expectativa da diretoria era negociar o volante por cerca de 40 milhões de euros após a Copa do Mundo, impulsionada por uma possível valorização durante o torneio.

    No entanto, o cenário mudou. Pouco utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti durante a competição, o jogador não conseguiu aumentar seu valor de mercado. Mesmo assim, internamente o Botafogo trabalha com uma pedida mínima de 30 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões) e tenta evitar uma negociação com um concorrente direto do futebol brasileiro.

    A estratégia é aguardar possíveis movimentações da Europa antes de abrir espaço para conversas mais avançadas com clubes nacionais.

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  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Palmeiras larga na frente no mercado brasileiro

    Enquanto o Botafogo espera propostas do exterior, o Palmeiras segue como principal interessado no Brasil.

    O Verdão apresentou uma oferta de aproximadamente R$ 120 milhões, além da inclusão do zagueiro Naves na negociação. A proposta foi enviada antes mesmo da disputa da Copa do Mundo como uma forma de demonstrar ao jogador que o interesse permaneceria independentemente do desempenho no torneio.

    Danilo vê com bons olhos um retorno ao clube que o revelou. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o volante conquistou títulos importantes antes de ser vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros.

    Apesar disso, existe um obstáculo financeiro. O Palmeiras admite a possibilidade de melhorar a proposta, mas dificilmente alcançará os valores pretendidos pelo Botafogo.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Europa segue como prioridade, mas cenário mudou

    Embora o desejo inicial fosse permanecer no futebol europeu, o mercado para Danilo perdeu força após sua passagem discreta pelo Nottingham Forest e pela pouca participação na Copa do Mundo.

    Ainda assim, o volante continua despertando interesse no exterior. Zenit, da Rússia, e Fulham, da Inglaterra, realizaram movimentações recentes, enquanto Galatasaray, Roma, Atalanta, Como e Newcastle também monitoram a situação do jogador.

    Entre todos os interessados, o Newcastle aparece como um dos clubes que podem alterar o cenário. Os ingleses negociam a saída de Bruno Guimarães para o Arsenal e enxergam Danilo como um possível substituto. No entanto, uma proposta imediata é considerada difícil pelos valores envolvidos na operação.

    Mesmo assim, um retorno à Premier League permanece no radar. Quando deixou o Nottingham Forest para acertar com o Botafogo, existia um acordo verbal entre John Textor e Evangelos Marinakis para que Danilo não fosse negociado, em curto prazo, com nenhum integrante do chamado "Big Six" inglês. Com a saída de Textor do comando da SAF, essa restrição deixou de existir.

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  • Flamengo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Flamengo acompanha situação e pode entrar na disputa

    Caso o cenário evolua para uma permanência no futebol brasileiro, o Palmeiras não é o único candidato.

    O Flamengo também aparece como um possível interessado. Internamente, o clube carioca é visto como um dos poucos com capacidade financeira para realizar um investimento próximo ao valor exigido pelo Botafogo, além de oferecer um projeto esportivo competitivo.

    O presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já fez elogios públicos ao volante em outras oportunidades, alimentando especulações sobre uma eventual investida.

    Até o momento, porém, não há proposta oficial do Flamengo.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Desejo do jogador será determinante

    Além dos valores envolvidos, a vontade de Danilo promete ser um fator importante para a definição da negociação.

    O volante busca um projeto esportivo que lhe permita disputar títulos de forma imediata e permanecer em evidência para futuras convocações da seleção brasileira. Esse objetivo vale tanto para uma transferência internacional quanto para uma permanência no futebol nacional.

    Nos bastidores, pessoas envolvidas nas tratativas acreditam que, no cenário atual, uma proposta do mercado interno tem mais chances de se concretizar do que uma oferta capaz de atender às exigências financeiras do Botafogo vinda da Europa.

  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-CARACASAFP

    Botafogo espera definição antes da reapresentação

    Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029, mas já sinalizou que não pretende voltar a vestir a camisa alvinegra. A expectativa do jogador é resolver seu futuro antes mesmo da reapresentação do elenco após o período de férias concedido pelo clube.

    Com isso, os próximos dias devem ser decisivos para definir se o volante retornará ao Palmeiras, permanecerá no radar do futebol europeu ou despertará o interesse de outro gigante brasileiro.

    Autor de uma excelente primeira metade de temporada, Danilo soma 24 partidas, 10 gols e três assistências pelo Botafogo em 2026. O desempenho consolidou o volante como um dos principais nomes do elenco e explica a disputa que promete movimentar o mercado nas próximas semanas.

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