Palmeiras ou Europa? Danilo entra em semana decisiva para definir futuro

O futuro de Danilo deve começar a ser definido nos próximos dias. Após um período de descanso depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o volante e seus representantes iniciam uma semana considerada decisiva para encaminhar a próxima etapa da carreira. O objetivo é intensificar as conversas com clubes interessados e buscar um acordo com o Botafogo antes da abertura da janela de transferências.

Principal ativo do elenco alvinegro, Danilo é tratado como uma das principais oportunidades de receita para o clube, que atravessa um momento financeiro delicado. Embora a prioridade da diretoria siga sendo uma negociação para o futebol europeu, o mercado brasileiro ganhou força nas últimas semanas, principalmente após a investida do Palmeiras.