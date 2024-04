Os bastidores da contratação de Luis Zubeldia como novo técnico do São Paulo

Treinador argentino vai assinar até dezembro de 2025 no Morumbis; ele é esperado na capital paulista até a manhã deste sábado

O São Paulo acertou a contratação de Luis Zubeldía no mercado da bola. O contrato do argentino no Morumbis será até dezembro de 2025, e a negociação foi bastante célere, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista já havia cogitado a contratação do técnico no início do ano, antes mesmo da chegada de Thiago Carpini, demitido na tarde da última quinta-feira (18), mas as tratativas não avançaram à época. O argentino queria trabalhar no futebol europeu, mas não recebeu propostas para o continente.

Zubeldía não era a primeira opção do São Paulo nesta janela de transferências. A diretoria queria inicialmente as contratações de Carlos Carvalhal ou Pedro Martins, mas os portugueses não toparam se mudar para o Brasil.

Mais artigos abaixo