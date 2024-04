Os técnicos que o São Paulo observa para substituir Thiago Carpini

Tricolor paulista deve demitir treinador em caso de derrota para o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão; diretoria lista estrangeiros

Com Thiago Carpini isolado no CT da Barra Funda, a diretoria do São Paulo prepara uma movimentação para a troca do técnico no mercado da bola em caso de derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão. A GOAL apurou parte da lista do Tricolor paulista e também nomes que foram sugeridos à diretoria desde que o atual comandante passou a sofrer com a pressão nos bastidores.

A demissão de Carpini implicaria em uma multa de cerca de R$ 1 milhão — o valor é semelhante ao pago pelo clube para tirá-lo do Juventude, em janeiro deste ano. A cúpula não vê problema em arcar com a indenização e avalia possíveis substitutos em caso de novo tropeço.

Os escolhidos do São Paulo são estrangeiros. Neste momento, a diretoria de Julio Casares não demonstra interesse em opções do mercado interno. Há nomes que agradam, especialmente no futebol português. Veja, abaixo, alguns nomes na lista do São Paulo:

