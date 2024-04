Quem é Luis Zubeldía, técnico argentino que é o favorito a assumir o São Paulo?

São Paulo tem como principal alvo o atual campeão da Copa Sul-Americana para a vaga deixada por Thiago Carpini

Um velho conhecido no radar do São Paulo desde a saída de Dorival Júnior, em janeiro deste ano, Luis Zubeldía volta a ser cotado como possível favorito a assumir o comando técnico do São Paulo, deixado por Thiago Carpini. O argentino já conversou com a diretoria tricolor em reunião por vídeo nesta quinta-feira (18) e está próximo de ser anunciado.

Com 43 anos de idade, ele está sem clube desde a saída da LDU, do Equador, no início de 2023. Sabendo disso, veja abaixo mais sobre a carreira do técnico.