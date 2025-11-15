Os desfalques confirmados do Palmeiras para duelo contra o Santos pelo Brasileirão 2025

O Palmeiras terá uma série de baixas importantes para o clássico contra o Santos neste sábado (15), confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão, anteriormente adiado. A lista de ausências preocupa Abel Ferreira, que já enfrentou o Mirassol, na última rodada, com algumas baixas, mas que agora terá a ausência de grande parte do seu time titular.
O duelo contra o Peixe ganha ainda peso pela disputa acirrada que o Palmeiras vem travando com o Flamengo pelo título brasileiro, na qual qualquer tropeço pode custar a liderança nesta reta final. O Santos é outro que chega pressionado, buscando a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, com dois pontos a menos que o Vitória, o primeiro fora do Z4.
Além disso, o confronto ocorre apenas uma semana depois de as equipes se enfrentarem no Allianz Parque, quando o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Vitor Roque balançando as redes duas vezes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢