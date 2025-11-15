+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Os desfalques confirmados do Palmeiras para duelo contra o Santos pelo Brasileirão 2025

Verdão chega ao clássico pressionado, com elenco desfalcado e disputa direta pelo título com o Flamengo

O Palmeiras terá uma série de baixas importantes para o clássico contra o Santos neste sábado (15), confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão, anteriormente adiado. A lista de ausências preocupa Abel Ferreira, que já enfrentou o Mirassol, na última rodada, com algumas baixas, mas que agora terá a ausência de grande parte do seu time titular.

O duelo contra o Peixe ganha ainda peso pela disputa acirrada que o Palmeiras vem travando com o Flamengo pelo título brasileiro, na qual qualquer tropeço pode custar a liderança nesta reta final. O Santos é outro que chega pressionado, buscando a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, com dois pontos a menos que o Vitória, o primeiro fora do Z4.

Além disso, o confronto ocorre apenas uma semana depois de as equipes se enfrentarem no Allianz Parque, quando o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Vitor Roque balançando as redes duas vezes.

    Os desfalques

    A princípio, o Palmeiras terá 11 desfalques para o clássico, envolvendo jogadores convocados para seleções, suspensos e atletas entregues ao departamento médico. Entre os convocados, Gustavo Gómez e Ramón Sosa foram chamados pelo Paraguai para a próxima Data Fifa, enquanto Joaquín Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres defenderão a seleção do Uruguai. Vitor Roque jogará pelo Brasil nos amistosos contra Senegal e Tunísia. Para completar, Andreas Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Allan está fora após punição aplicada pelo STJD por ter sido expulso em uma partida disputada em julho, contra o Fluminense, que terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 1.

    Isso sem contar com Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, que seguem lesionados e não têm condições de atuar.

    Flaco López, que foi convocado pela seleção argentina e atuou por poucos minutos diante da Angola na última sexta-feira (14), volta a tempo para o Brasil e deve iniciar como titular.

    Provável escalação

    Com tantas ausências, Abel terá de recorrer a mudanças profundas na escalação e no banco, abrindo espaço para jogadores mais jovens e reservas ganharem protagonismo em um jogo crucial na temporada.

    Um possível time titular do Palmeiras contra o Santos é: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Micael e Jefté; Bruno Fuchs, Aníbal Moreno e Raphael Veiga; Maurício, Felipe Anderson e Flaco López.

    O que vem por aí?

    Com apenas cinco rodadas restantes (sem contar jogos anteriormente adiados), a sequência do Palmeiras até o fim do Brasileirão 2025 é a seguinte: Atlético-MG (fora), Vitória (casa), Fluminense (casa), Grêmio (fora) e Ceará (fora). Nesse meio tempo, o Verdão terá a grande final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro, e a depender dos resultados no cenário nacional, uma das equipes pode se sagrar a vencedora dos dois títulos neste ano de 2025. 

