Os astros do Tottenham “acham que são bons demais para serem rebaixados”, afirma ex-atacante do Arsenal, insistindo que o time de Igor Tudor não está apto para a luta pela sobrevivência

Questionado sobre se essa mentalidade se infiltra nos times, com os jogadores se recusando a acreditar que o pior pode acontecer, o ex-astro da Premier League Aliadiere - falando em parceria com o Gambling.com, especialista em cassinos online do Reino Unido - disse ao GOAL: “É um problema, e eu já estive em um time rebaixado, o Middlesbrough, quando fui rebaixado e achava que éramos bons demais para cair. Mas quando você é arrastado para esse nível, não há mais futebol, não há mais qualidade, não há mais talento. É tudo uma questão de esforço, acreditar e lutar. Lutar como uma unidade, como um grupo, e esse é o problema.

“Eu vejo o Spurs também e, obviamente, sem desrespeitar o outro lado de Londres e o outro clube, mas esse é o problema que eles têm. Você tem jogadores lá que acham que são bons demais para serem rebaixados, mas são vocês, jogadores, que colocaram o time nessa posição, então vocês têm que sair dela.

“Como jogador, quando você pensa ‘sou bom demais para este clube, sou bom demais para esta batalha’, isso é um problema, porque você não está pensando nas coisas certas. As coisas certas são: ‘Tenho minha equipe aqui, tenho que tirá-los dessa situação. Rapazes, temos que nos manter unidos e sair dessa, salvar este clube que nos deu muito. Não podemos deixar esse clube cair'.

“É uma enorme força mental individual que um jogador e um clube devem ter e, às vezes, os treinadores fazem tudo o que podem, mas não são eles que jogam todos os fins de semana. Obviamente, eles tomam a decisão sobre os 11 titulares, mas, no final das contas, são os 11 homens que estão em campo que precisam jogar uns pelos outros, ajudar uns aos outros e se esforçar. Quando você está lá embaixo, em cada jogo, é só lutar – com toda a garra.”