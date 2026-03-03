Getty
Os astros do Tottenham “acham que são bons demais para serem rebaixados”, afirma ex-atacante do Arsenal, insistindo que o time de Igor Tudor não está apto para a luta pela sobrevivência
Luta contra o rebaixamento para o Spurs após triunfo na Liga Europa
O Spurs caiu para a 17ª posição na primeira divisão inglesa na última temporada, sob o comando de Ange Postecoglou, com o sucesso na Liga Europa - que pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante - ajudando a encobrir algumas fissuras alarmantes.
Não houve muitos sinais de progresso nesta temporada, com oclube novamente correndo risco de rebaixamento, e perguntas incômodas estão sendo feitas sobre se times como Lincoln e Charlton poderão visitar o Tottenham Hotspur Stadium em 2026-27 — em vez de Liverpool e Chelsea.
O West Ham se encontra no centro de uma discussão semelhante, já que está na zona de rebaixamento com 10 jogos restantes, e uma porta que leva ao Campeonato pode se abrir para um time da capital que gasta muito. Eles não seriam os primeiros a sofrer esse destino, com times como Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa e Leeds provando no passado que nenhum time é “bom demais para cair”.
O Spurs e o West Ham acreditam que são “bons demais para descer”?
Questionado sobre se essa mentalidade se infiltra nos times, com os jogadores se recusando a acreditar que o pior pode acontecer, o ex-astro da Premier League Aliadiere - falando em parceria com o Gambling.com, especialista em cassinos online do Reino Unido - disse ao GOAL: “É um problema, e eu já estive em um time rebaixado, o Middlesbrough, quando fui rebaixado e achava que éramos bons demais para cair. Mas quando você é arrastado para esse nível, não há mais futebol, não há mais qualidade, não há mais talento. É tudo uma questão de esforço, acreditar e lutar. Lutar como uma unidade, como um grupo, e esse é o problema.
“Eu vejo o Spurs também e, obviamente, sem desrespeitar o outro lado de Londres e o outro clube, mas esse é o problema que eles têm. Você tem jogadores lá que acham que são bons demais para serem rebaixados, mas são vocês, jogadores, que colocaram o time nessa posição, então vocês têm que sair dela.
“Como jogador, quando você pensa ‘sou bom demais para este clube, sou bom demais para esta batalha’, isso é um problema, porque você não está pensando nas coisas certas. As coisas certas são: ‘Tenho minha equipe aqui, tenho que tirá-los dessa situação. Rapazes, temos que nos manter unidos e sair dessa, salvar este clube que nos deu muito. Não podemos deixar esse clube cair'.
“É uma enorme força mental individual que um jogador e um clube devem ter e, às vezes, os treinadores fazem tudo o que podem, mas não são eles que jogam todos os fins de semana. Obviamente, eles tomam a decisão sobre os 11 titulares, mas, no final das contas, são os 11 homens que estão em campo que precisam jogar uns pelos outros, ajudar uns aos outros e se esforçar. Quando você está lá embaixo, em cada jogo, é só lutar – com toda a garra.”
Tottenham alertou para uma falha “catastrófica”
O ex-astro do Spurs, Danny Murphy, continua confiante de que o rebaixamento pode ser evitado no norte de Londres, mas disse à BBC Sport sobre um time que sofreu duas derrotas consecutivas sob o comando do técnico interino Igor Tudor: “Se você continua perdendo jogos e a confiança cai, não importa quantos bons jogadores você tenha, fica difícil.
“O fato de estarmos falando sobre o rebaixamento do Spurs é inacreditável. É realmente ridículo. Não importa se você culpa a contratação de jogadores ou os proprietários, seria catastrófico para o clube. Ouvi alguns torcedores sugerirem que o rebaixamento poderia ser a melhor coisa. Eu simplesmente não vejo isso.”
Renovação de verão: em que divisão os Spurs estarão?
O Tottenham pode precisar de uma renovação, já que aguarda até o verão para nomear um técnico permanente e resolver mais deficiências do elenco no mercado de transferências, mas ainda não se sabe em qual divisão ele — e o West Ham — disputarão a próxima temporada.
