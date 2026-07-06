Os amistosos de verão do Milan, da Inter e da Juventus na DAZN

Uma agenda repleta de eventos que, ao longo do verão, será enriquecida com novos encontros e outros clubes em destaque, acompanhando os torcedores até o pontapé inicial da temporada 2026/27, que terá início na DAZN no fim de semana de 22 e 23 de agosto.





A inaugurar a temporada de amistosos na DAZN, dando assim início a um verão repleto de desafios de preparação, estará a Juventus de Spalletti com um primeiro compromisso internacional: no dia 18 de julho, às 15h30, o time bianconero fará uma parada na Suíça para o amistoso contra o Basileia. Vinte e três anos após o último confronto oficial na Liga dos Campeões, disputado em março de 2003, as duas equipes voltam a se enfrentar no St. Jakob-Park.