Enquanto a Copa do Mundo da FIFA 2026 entra na reta final com as partidas das oitavas de final, no DAZN o grande futebol acelera o ritmo com os amistosos de pré-temporada dos clubes da Série A Enilive, que começam a se preparar para a nova temporada com os primeiros testes de verão. Nos meses de julho e agosto, todos os assinantes dos planos DAZN Family e Full poderão acompanhar, já incluído na assinatura, o melhor dos amistosos de verão, incluindo todos os jogos dos grandes clubes da Série A: Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma.
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Os amistosos de verão do Milan, da Inter e da Juventus na DAZN
COMEÇAMOS COM A JUVENTUS
Uma agenda repleta de eventos que, ao longo do verão, será enriquecida com novos encontros e outros clubes em destaque, acompanhando os torcedores até o pontapé inicial da temporada 2026/27, que terá início na DAZN no fim de semana de 22 e 23 de agosto.
A inaugurar a temporada de amistosos na DAZN, dando assim início a um verão repleto de desafios de preparação, estará a Juventus de Spalletti com um primeiro compromisso internacional: no dia 18 de julho, às 15h30, o time bianconero fará uma parada na Suíça para o amistoso contra o Basileia. Vinte e três anos após o último confronto oficial na Liga dos Campeões, disputado em março de 2003, as duas equipes voltam a se enfrentar no St. Jakob-Park.
MILÃO EM GLASGOW CONTRA O CELTIC
A estreia do Milan está marcada para 25 de julho (horário a ser definido) no Celtic Park, em Glasgow, contra o Celtic: para o clube, será o primeiro compromisso do verão rossonero e a estreia da equipe de Rúben Amorim em uma série de amistosos que a acompanhará até o início da temporada oficial.
INTER X KARLSRUHER
O Inter, por sua vez, fará sua estreia no dia 26 de julho no BBBank Wildpark, em Karlsruhe, contra o Karlsruher SC, com o pontapé inicial marcado para as 16h30. O confronto entre Inter e Karlsruher SC será inédito: as duas equipes, de fato, nunca se enfrentaram, nem em partidas oficiais nem em amistosos.
A TURNE NA AUSTRÁLIA
Para enriquecer o calendário de verão, haverá dois dos confrontos mais esperados da pré-temporada, ambos marcados para as 13h. Na Austrália, no dia 5 de agosto, Milan e Inter levarão para o exterior o charme do Derby de Milão, enquanto no dia 8 de agosto será a vez da Juventus e da Inter, que renovarão um confronto histórico capaz de manter intacto seu prestígio mesmo no contexto da preparação de verão.
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