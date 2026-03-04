Goal.com
EA Sports FC 26 men's ratingsEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Traduzido por

Os 50 melhores jogadores masculinos do EA Sports FC 26 - listados

O astro do Liverpool, Mohamed Salah, subiu na lista de classificação, mas Lionel Messi não aparece entre os melhores jogadores do futebol.

O EA Sports FC 26 está agora nas telas de todo o mundo após seu lançamento global em 26 de setembro de 2025.

Um dos elementos mais fascinantes — e muitas vezes controversos — do jogo é o seu sistema de classificação dos jogadores, com os jogadores e até os próprios jogadores a debaterem se os números refletem verdadeiramente o desempenho na vida real.

O GOAL analisa os jogadores com melhor classificação no EA Sports FC 26.

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mohamed Salah | OVR: 91 | POS: RM | Liverpool

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty Images

    Kylian Mbappe | OVR: 91 | POS: ST | Real Madrid

  • dembeleGetty Images

    Ousmane Dembele | OVR: 90 | POS: ST | PSG

  • Rodri Manchester City 2025 FIFA Club World CupGetty

    Rodri | OVR: 90 | POS: CDM | Manchester City

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Virgil van Dijk | OVR: 90 | POS: Zagueiro central | Liverpool

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Jude Bellingham | OVR: 90 | POS: CAM | Real Madrid

  • Erling Haaland of Manchester City celebrates scoring his team's third goal Getty Images

    Erling Haaland | OVR: 90 | POS: ST | Manchester City

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Raphinha | OVR: 89 | POS: LM | Barcelona

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    Lamine Yamal | OVR: 89 | POS: RM | Barcelona

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Achraf Hakimi | OVR: 89 | Posição: lateral direito | PSG

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    Vitinha | OVR: 89 | POS: CM | PSG

  • Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma | OVR: 89 | POS: GK | Manchester City

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    Pedri | OVR: 89 | POS: CM | Barcelona

  • Joshua Kimmich FC Bayern 2025Getty

    Joshua Kimmich | OVR: 89 | POS: CDM | Bayern de Munique

  • Liverpool v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Alisson | OVR: 89 | POS: GK | Liverpool

  • Harry Kane Bayern 2025Getty Images

    Harry Kane | OVR: 89 | POS: ST | Bayern de Munique

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Federico Valverde | OVR: 89 | POS: CM | Real Madrid

  • Vinicius JuniorGetty

    Vinicius Jr | OVR: 89 | POS: LW | Real Madrid

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Florian Wirtz | OVR: 89 | POS: CAM | Liverpool

  • Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Thibaut Courtois | OVR: 89 | POS: GK | Real Madrid

  • Vissel Kobe v FC Barcelona - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    Robert Lewandowski | OVR: 88 | POS: ST | Barcelona

  • Lautaro Inter MonzaGetty Images

    Lautaro Martinez | OVR: 88 | POS: ST | Lombardia FC

  • Slovenia v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alexander Isak | OVR: 88 | POS: ST | Liverpool

  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala | OVR: 88 | POS: CAM | Bayern de Munique

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gabriel | OVR: 88 | POS: Zagueiro central | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bukayo Saka | OVR: 88 | POS: RW | Arsenal

  • Atletico de Madrid v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Jan Oblak | OVR: 88 | POS: GK | Atlético de Madrid

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-CRYSTAL PALACEAFP

    Cole Palmer | OVR: 87 | POS: CAM | Chelsea

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Khvicha Kvaratskhelia | OVR: 87 | POS: LW | PSG

  • Alessandro Bastoni InterGetty Images

    Alessandro Bastoni | OVR: 87 | POS: Zagueiro central | Inter de Milão

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    Serhou Guirassy | OVR: 87 | POS: ST | Dortmund

  • SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Kevin De Bruyne | OVR: 87 | POS: CM | Napoli

  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Frenkie de Jong | OVR: 87 | POS: CM | Barcelona

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Moises Caicedo | OVR: 87 | POS: CDM | Chelsea

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Declan Rice | OVR: 87 | POS: CDM | Arsenal

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Marquinhos | OVR: 87 | POS: CB | PSG

  • FBL-EURO-2024-MATCH48-ENG-SUIAFP

    Yann Sommer | OVR: 87 | POS: GK | Inter de Milão

  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Jules Kounde | OVR: 87 | POS: lateral direito | Barcelona

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bruno Fernandes | OVR: 87 | POS: CAM | Manchester United

  • Arsenal v Villarreal - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    William Saliba | OVR: 87 | Posição: Zagueiro central | Arsenal

  • Julian Alvarez Atletico MadridGetty Images

    Julian Alvarez | OVR: 87 | POS: ST | Atlético de Madrid

  • FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Jonathan Tah | OVR: 87 | Posição: Zagueiro central | Bayern

  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Alexis Mac Allister | OVR: 87 | POS: CM | Liverpool

  • Mike Maignan MilanGetty Images

    Mike Maignan | OVR: 87 | POS: GK | AC Milan

  • Martin Odegaard Arsenal Liverpool 2025-26Getty

    Martin Odegaard | OVR: 87 | POS: CM | Arsenal

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    David Raya | OVR: 87 | POS: GK | Arsenal

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    Viktor Gyokeres | OVR: 87 | POS: ST | Arsenal

  • Barella Inter prima magliaGetty Images

    Nicolo Barella | OVR: 87 | POS: CM | Inter de Milão

  • Victor Osimhen Galatasaray 2025Getty Images

    Victor Osimhen | OVR: 87 | POS: ST | Galatasaray

  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Super Cup 2025Getty Images Sport

    Nuno Mendes | OVR: 86 | POS: LB | PSG

