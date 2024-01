Chaveamento da Copinha 2024: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final da Copa São Paulo de Futebol Junior

Veja o caminho completo dos times que estão na final e almejam o título da Copinha

A Copa SP de Futebol Júnior conhecerá seu mais novo campeão no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo. O Cruzeiro foi a primeira equipe a assegurar sua vaga na final ao vencer o Flamengo por 2 a 1 nas semifinais. Posteriormente, o Corinthians derrotou o Novorizontino, consolidando sua presença na decisão em busca de um dos troféus mais prestigiosos nas competições de base do Brasil. Não há espaço para erros. Abaixo, a GOAL detalha tudo para você não perder absolutamente nada.