Onde assistir a Villa Nova x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24) no Estádio Castor Cifuentes; veja como acompanhar na TV e na internet

Villa Nova e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Estádio Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com 38 títulos, o Cruzeiro é o segundo maior campeão mineiro, mas não conquista o troféu estadual desde 2019. Nesta edição, a Raposa integra o Grupo A, junto com Ipatinga, Itabirito e Tombense. Na última temporada, a equipe foi eliminada nas semifinais pelo América-MG, com um placar agregado de 4 a 1.

Por outro lado, o Villa Nova integra o Grupo B, ao lado de Atlético-MG, Pouso Alegre e Uberlândia. Ao longo de sua história, a equipe conquistou cinco títulos do Campeonato Mineiro, nas edições de 1932, 1933, 1934, 1935 e 1951. Em 185 confrontos disputados entre as duas equipes, o Cruzeiro saiu vitorioso em 105 ocasiões, enquanto o Villa Nova venceu 25 vezes, havendo também 55 empates.

Mais artigos abaixo