Os maiores campeões do Campeonato Mineiro: os times com mais títulos

Veja a lista completa de vencedores de um dos torneios mais importantes do país

O Campeonato Mineiro é um dos maiores estaduais do Brasil - e isso não é por acaso. Com clubes gigantescos do cenário nacional, estrelado por Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG, o torneio reúne algumas das melhores equipes do futebol nacional.

A história do Mineirão pode ser dividida justamente pela inauguração do estádio que também leva esse nome, em 1966. Antes disso, Atlético e América lideravam o pelotão; já na 'era Mineirão', o Cruzeiro também ganhou força e se postulou como mais um gigante brasileiros.