Onde assistir a Vasco x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Kleber Andrade; confira a transmissão e mais informações do jogo

O Vasco enfrenta o Volta Redonda neste sábado (24), a partir das 17h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Invicto há quatro jogos, com dois empates e duas vitórias, o Vasco busca se manter na zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Na última rodada, a equipe venceu o Botafogo de virada por 4 a 2.

Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá os retornos de Medel e João Victor, que cumpriram suspensão na última rodada. Sforza, apresentado nesta semana, também fica à disposição para estrear com a camisa do clube carioca.

Do outro lado, o Volta Redonda busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados. No momento, o Voltaço ocupa a nona posição, com nove pontos e um aproveitamento de 33%.

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 44 vitórias, contra nove do Volta Redonda, além de 12 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca de 2023, o Voltaço venceu por 2 a 1.