Onde assistir a Vasco x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (3), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Portuguesa-RJ se enfrentam neste domingo (3), às 18h10 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (para Rio de Janeiro, Manaus e Vitória) na TV aberta e também no site do SBT Sports na internet, com narração de Luiz Alano e comentários de Lucas Pedrosa e Nadine Basttos. Além do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view e da Cazé TV, no YouTube (veja a programação completa).

Em quarto lugar, com 19 pontos, o Vasco precisa vencer para garantir a classificação para a semifinal da Taça Guanabara. Se não vencer, dependerá de um tropeço do Botafogo contra o Fluminense. No meio da semana, a equipe avançou na Copa do Brasil após vencer o Marcílio Dias por 3 a 1.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ já está garantida na zona de classificação para a disputa da Taça Rio. Com 14 pontos, a Lusa vem de derrota para o Nova Iguaçu por 2 a 1. Até aqui, são três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Mais artigos abaixo