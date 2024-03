Onde assistir a Vasco x Nova Iguaçu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Com mais de 60 mil ingressos vendidos, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (10), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).Quer ver jogos do Carioca ao vivo? Clique aqui e experimente o UOL Play

Embalado com a classificado para a próxima fase da Copa do Brasil após eliminar o Água Santa nos pênaltis, o Vasvo volta as atenções para a disputa do Cariocão. Na primeira fase, a equipe terminou em terceiro lugar, com 22 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo. Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e uma derrota.

Do outro lado, o Nova Iguaçu garantiu a classificação para o mata-mata após terminar na vice-liderança, com 24 pontos. Com melhor campanha, o time entra em campo com a vantagem do empate. A volta será no dia 17.

