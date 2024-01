Onde assistir a Vasco x Madureira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio São Januário; veja como acompanhar na TV e na internet

Vasco e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira (25), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvado) na TV aberta, do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Ainda invicto no Campeonato Carioca, o Vasco estreou com uma vitória sobre o Boavista por 2 a 0 e empatou com o Sampaio Corrêa em 3 a 3. Atualmente, ocupa a terceira posição na Taça Guanabara, somando quatro pontos.

Para o confronto em casa, o técnico Ramón Díaz poderá contar com David. O atacante teve seu nome publicado no BID da CBF e está apto para estrear com a camisa do clube. De volta da pré-temporada, a equipe principal pode entrar em campo nesta quinta-feira.

Do outro lado, o Madureira, atualmente em sétimo lugar com três pontos, busca conquistar a segunda vitória consecutiva. Na primeira rodada, foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, mas na sequência venceu o Audax-RJ por 1 a 0.