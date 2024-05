Onde assistir a Vasco x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (21), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Como empataram sem gols, quem vencer avança às oitavas de final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após a demissão de Ramón Díaz, o Vasco será comandado pelo auxiliar Rafael Paiva. O técnico português Álvaro Pacheco já desembarcou no Rio de Janeiro, mas precisa regularizar a situação para comandar a equipe. Na Copa do Brasil, a equipe carioca eliminou o Marcílio Dias por 3 a 1 na primeira fase e o Água Santa nos pênaltis por 4 a 1 na segunda fase.

Do outro lado, o Fortaleza, que vem de empate com o Boca Juniors por 1 a 1 na Copa Sul-Americana, volta as atenções para a Copa do Brasil. No torneio, o Leão do Pici avançou para a terceira fase após ao eliminar o Fluminense-PI com uma vitória por 3 a 0 e o Retrô nos pênaltis por 3 a 2.

