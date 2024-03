Onde assistir a Tottenham x Luton Town ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 30ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Luton Town entram em campo na tarde deste sábado (30), a partir das 12h (de Brasília), em Londres, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota no jogo anterior, o Tottenham estacionou na quinta posição do inglês, com 53 pontos. Diante de sua torcida, os Spurs querem voltar a vencer na competição para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, o Luton Town não ganha há oito partidas (cinco derrotas e três empates). Os resultados recentes fizeram com que a equipe caísse na tabela para se tornar a primeira fora da zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 22 pontos. A equipe vai atrás do triunfo para ganhar fôlego na luta contra o descenso.