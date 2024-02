Onde assistir a Tottenham x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela 24ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Brighton entram em campo na tarde deste sábado (10), a partir das 12h (de Brasília), em Londres, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Quinto colocado com 44 pontos, o Tottenham quer um triunfo para seguir dentro da zona de classificação às competições europeias. Os Spurs terão os retornos de Sarr e Bissouma, que estavam na Copa Africana de Nações, além de Son.

Já o Brighton alcançou a oitava posição, com 35 pontos, após vencer na rodada anterior. A equipe, que começou muito bem a competição, agora que um novo triunfo para lutar por uma vaga nos torneios do velho continente.

