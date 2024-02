Onde assistir a Santos x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (18), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Novorizontino se enfrentam neste domingo (18), a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, o Santos está na liderança isolada do Grupo A, com 19 pontos. Até o momento, o Peixe acumula seis vitórias, um empate e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 79%

Do outro lado, o Novorizontino ocupa a vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos, um a menos que o líder São Paulo. Na última rodada, a equipe foi derrotada pela Inter de Limeira por 3 a 1.

