Onde assistir a Santo André x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Estádio Bruno José Daniel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santo André e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play no streaming e da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Já sem chances de classificação, o Santo André cumpre apenas tabela. Sem vencer na fase de grupos, a equipe ocupa a lanterna do Grupo A, com cinco pontos. Até o momento, soma cinco empates e seis derrotas no Paulistão.

Do outro lado, a Ponte Preta precisa de um empate para confirmar a classificação para as quartas de final do Paulistão e encarar o Palmeiras. Caso seja derrotada, a Macaca precisa torcer para que o Água Santa não vença o Corinthians. No momento, a equipe está na vice-liderança do Grupo B, com 17 pontos.

Mais artigos abaixo